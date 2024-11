Volt egyszer egy verőfényes szombat délelőtt, amikor dr. Pozsonyi János (választott hivatása mellett elmélyült helytörténész) a város közepén váratlanul föltette a kérdést: tudjuk-e, hogy Kristóf Ágota (1935 – 2011) tablóképe most is ott függ a Kanizsai Dorottya Gimnázium falán. Nem tudtuk. De bekérezkedtünk a vakációzó épületbe, és megtaláltuk. Azóta kering az internetes örök jelenben és örökkévalóságban az a ragyogó mosolyú, bizalommal teljes, csipkegalléros Kristóf Ágota-portré, amelyre nem lehet megindultság nélkül ránézni.

Nem matrózblúz: csipkegallér

Fotó: Szendi Péter

„Lám, visszajött most! / – Szólt egy mikrofonba valaki, / És aztán taps volt, / S mind arra vártak, mit fogok mondani” – énekli Udvaros Dorottya (ez az Iskola című dal az Átutazó lemezről, Dés-Bereményi, 1985); és valahonnan a távolból mintha az Iskola szólna csütörtökön délután is, amikor megyünk föl a lépcsőn a KDG-ben: annál a bizonyos 1954-es érettségi tablónál kezdődik az esemény. Kultusz és irodalomtudomány képzeletbeli metszéspontján pillantunk bele a Kristóf Ágota/Agota Kristof személyes sorsa és életműve alatt húzódó beláthatatlan szakadékokba csütörtökön délután, a Berzsenyi Dániel Könyvtár és az ELTE BDPK Magyar Irodalomtudományi Tanszéke – személyesen dr. Czetter Ibolya tanszékvezető, főiskolai tanár, Agota Kristof életművének tanárként is, irodalmárként is, szombathelyi kultuszépítőként is első számú letéteményese – által megrendezett nyilvános irodalmi sétán és felolvasóülésen. Merklin Ferenc, a KDG igazgatója a házigazda büszkeségével idézi a gimnázium által – kezdettől Czetter Ibolya hathatós közreműködésével – épített Kristóf Ágota-kultusz állomásait: fölmutatja mindenekelőtt a 2014-es Kristóf Ágota-konferencia előadásaiból megszületett kötetet. Akkor, 2014 tavaszán avatták föl a gimnázium bejáratánál is a világhírű író szombathelyi diákéveiről tudósító emléktáblát, amelynek megalkotásához Szunyogh László természetesen A nagy füzetből merített inspirációt. És most mágikus pillanatoknak lehetünk tanúi: a KDG 9.A osztályos ikerpárja, Schmolzer Balázs és Barnabás azokat a részleteket olvassa föl A nagy füzetből – Nagy Jázmin Viktória közreműködésével –, amelyek az emléktábla motívumait adják. Ikrek háttal, ketten egy katonaköpenyben, körülöttük háborús repülők – ikrek szemből, ünneplőben, mappával („nagy füzettel”) a kezükben. Az Agota Kristof-regény elbeszélője a „mi”: mindvégig a tíz év körüli ikerfiúk beszélnek (írják tele a regénybeli, naplószerű nagy füzetet), túlélőgyakorlat ez is. Schmolzer Balázs az ünnepség után azt mondja, megvan otthon a könyv, ő még nem olvasta végig, de azt látja-érzi, hogy nagyon kemény. Annyira kemény, hogy „az ember nem szeret belegondolni”.