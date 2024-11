- Ez egy kívánság koncert volt, a leginkább szeretett dalainkat válogattuk össze, igazi örömzenélésre készültünk. Ennyi év után is vannak még céljaim, gondolataim, amivel a kórustársakat is igyekszem ösztönözni. Bízom benne, hogy még sokáig az életem része lehet a közös éneklés – nyilatkozta Hallerné Horváth Márta karnagy. Egy reneszánsz zenei blokkban csatlakoztak a kórushoz a tagok gyerekei, unokái is, generációk énekeltek közösen, az örömzene valóban megszületett a színpadon. A Sárvári Pedagógus Női Kar készített egy kiadványt, mely képekben foglalja össze, mi minden történt velük az elmúlt 5 évben. A kiadványból a koncert után minden látogató hazavihetett egy példányt.