Anno a Sitkei Színkör és a Soltis Lajos Színház is mutatott be betlehemest karácsony közeledtével. Sőt: eredeti, teljes misztériumjátékot is. Most vendéget hívnak: a KL Színház érkezik december közepén Celldömölkre a Leszállt az ég dicső királya című betlehemes játékkal. A magyarázat szerint: a betlehemesek központi eleme egy házilag készített, templom alakú betlehem, amivel a betlehemezők házról házra jártak. A Leszállt az ég dicső királya egyszemélyes betlehemes előadás, amely ötvözi az adventi és karácsonyi népi színjátékok szinte minden fajtáját: a szálláskereső, a csillagozó, a paradicsom- és a pásztorjátékok. A magyar néphagyomány mentén meséli el a Megváltó születésének történetét, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. De előbb még: december 6-án a Soltis Lajos Színházba is megérkezik a Mikulás. Hiszen: „Minden gyerek vár.”