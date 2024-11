Szombathelyen a Márton-naphoz kapcsolódva nem csupán a Szent Márton Díjátadó Gála hagyomány, amit szombaton 18 órakor tartanak az Agorában. Fellép Udvaros Dorottya, a Mirage Salon Quartett, az Ataru, az Eleven Light Dance Show és Garzuly-Wahlgren Anna. Márton-napi vásárra is hívnak a Vasi Skanzenbe.

Márton-napi vásárra hívnak a Vasi Skanzenbe a hétvégén

Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Szombaton lesz előadás a gyümölcs- és gesztenyefákról, a Márton-vásárok történetéről; koncertet ad az Alma Együttes, a Táplánszentkereszti Fúvósok, Nóvé Soma és ifj. Csoóri Sándor; lesz hagyományőrző bemutató; bormustra; körtánc. A napot lampionos felvonulás zárja. Vasárnap az Ungaresca Táncegyüttes tart táncházat; lesz előadás Szent Mártonról, tárlatvezetés a skanzen házainál, szakácskönyv bemutató, borkóstoló; fellép a Mesebolt Bábszínház, a Veronaki Zenekar. Bemutatkoznak helyi óvodás és iskolás csoportok, lesznek Szent Mártonnal kapcsolatos játékok, kézműves foglalkozások és agyagozás, valamint höveji csipkehímzés.

Herényben sem feledkeznek meg a Szent Márton-napról, ott pénteken lesznek programok a Herényiek Házában. 16 órától lámpáskészítéssel, lámpás szépségversenynyel, Márton-dalokkal, forró teával és zsíroskenyérrel várják a kilátogatókat. 17 órakor lámpás felvonulást tartanak a herényi Szent György Templomhoz.

Ha Márton-nap: libacomb, párolt lilakáposzta és bor

Kőszeg főterén Töltött káposzta, libacomb és forralt bor fesztivált tartanak péntektől vasárnapig. Töltött káposztával, csülkös káposztával, babos káposztával, sült libacombbal, pezsgős párolt lilakáposztával, juhtúrós lepényekkel, grilltálakkal, frissen sültekkel és lángosokkal is várják a kiállítók a vendégeket. A különböző kulináris élvezetek mellett az italkínálatról is gondoskodnak: hazai borászatok számos ízesítésben készítik a forralt borokat. Emellett pálinkafőzdék és sörfőzdék is megtalálhatóak lesznek a fesztiválon. Kézműves- és piactérrel is várják a látogatókat.

A gyerekek a nagy kedvencükkel, a Réparetekmogyoró Gyerekzenekarral is találkozhatnak szombaton.

Pénteken és szombaton este a legnagyobb hazai és nemzetközi slágereket hallgathatják Bíró Csongor Vitéz és az Övön alul előadásában.

Minden este hatalmas retro bulival zárul.

Vasváron pénteken 17 órától ülik meg a Márton-napot a Békeházban. Lesz lámpáskészítés, Szent Márton és Szent László puzzle, óriás kockajáték, pörgetős-párosítós "memóriajáték" a szentek és rendek témájában, de megsütik a Szent Márton-kiflit is.