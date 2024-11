"Jönnek, jönnek, jönnek hozzánk - november 14-én! Juhé! Nagyon készülünk. Amint halljuk, nagyon készülnek ők is... Az első fotó a nyarat idézi, Őze Áron rendező a Kőszegi Várszínház nézőterén: mondhatjuk, egy ideje állandó alkotója a nyarainknak, idén már harmadszorra rendezett itt, most a Hyppolitot, amely azóta is teltházas sikerrel megy a dunaújvárosi színházban, amelynek Áron az igazgatója. Hozzá szoktuk tenni: koprodukciós a siker is..."

Varga Ádám kőszegiként tér vissza Kőszegre

Fotó: KALLUS GYORGY

Ugyanígy koprodukciós a siker a Rózsavölgyi Szalonnal, itt fut a Miért pont kivi?, amelyet ugyancsak Őze Áron vitt színre még tavaly, őrületesen imádtuk-imádjuk azt is, benne Schneider Zoltánnal, Takács Katival, Varga Ádámmal, Kiss Anna Gizellával. Közülük ketten, Kati és Ádám - csatlakozva Áronhoz - november 14-én (csütörtökön) 18 órától mesélni fognak kőszegi kötődésükről a SANCTUM – Kőszeg: a világ szemlélői esten. Aki kérdezi őket: Ughy Szabina író, irodalomterapeuta, szerkesztő" - adta hírül a Kőszegi Várszínház.

Őze Áron

Fotó: VN/Kallus György

Amit az estről még tudni érdemes: Az esemény ingyenes, de regisztráció szükséges: az [email protected] vagy a 94/360-113-as telefonszámon. A program az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos kulturális programsorozat keretében valósul meg, amelynek tizenkettedik állomása Kőszeg.