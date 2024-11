A magyar kultúra napjához kapcsolódó esemény 2025-ben – január 20-án – a Csongorok és Tündék alcímet kapta, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja, Vörösmarty Mihály előtt tiszteleg. Mégpedig úgy, hogy a diákszínjátszó csoportok, közösségek egy-egy jelenetet adnak elő Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből. A játékra jelentkező iskolai csoportok tehát kiválasztják a Csongor és Tünde bármelyik jelenetét. Az egyeztetés után – adta hírül a WSSZ – a csapatok, osztályok, színjátszó körök az iskolában folytatják a felkészülést. A 10-15 perces jelentek próbáit a színház színészei és drámatanárai ötletekkel, tanácsokkal segítik, ha a csoportok ezt igénylik. A díszleteket, jelmezeket, kellékeket a csoportok maguk tervezik és készítik. Szükség esetén a színházi dolgozóktól is kaphatnak segítséget. A világítást, a hangosítást és minden egyéb háttérmunkát a színház szakemberei végzik.

A bemutató napján – január 20-án – a Weöres Sándor Színház már negyedszer adja át a nagyszínpadot a diákfellépőknek. Jelentkezési határidő: 2024. november 20-a. Az esemény szervezője és koordinátora: Németh Gyöngyi színházpedagógus. További információhoz a +36/30/400-6251-es telefonon juthatnak az érdeklődők.

A Csongor és Tünde sok fejtörtést okozott már olvasóknak, irodalmároknak és színházi embereknek – és soha nem megy ki a divatból. Ma is minden tizenéves magáénak érezheti. Két fiatal elindul – hogy megtalálja az élet értelmét, egymást – és önmagát. Útkeresés, ez a lényeg. Így vagy úgy, a Csongor és Tünde nem hagy nyugton. Létezik belőle például átirat (Szabó Borbáláé), legújabban pedig a Harlekin Bábszínházban készült osztálytermi színházi nevelési előadás Cs & T címmel, Vörösmarty-szövegek felhasználásával (a szerző: Romankovics Eda).

De az átiratnak is előfeltétele az alapmű ismerete. Vörösmarty sok meglepetést tartogathat a középiskolásoknak. Reméljük, sokan lesznek januárban a WSSZ nagyszínpadán.