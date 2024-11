A mára múzeumként működő bécsi Mozart-ház pompás koncertterme három napra mozivá alakul át és gyerekeknek szóló lengyel rövidfilmek klasszikusait mutatja be. A programban színes válogatás szerepel díjnyertes animációs filmekből, amelyekben a népszerű lengyel rajzfilmfigurák, mint pl. a Lolka és Bolka nálunk is ismert karakterei is felbukkannak.

A vetítést követően a gyerekeket interaktív meseműhely várja, ahol eljátszhatják a korábban látott rajzfilmfigurákat. Mindeközben a négy testvérből álló lengyel gyerekzenekar,

a Gromek Kvartett által csendülnek fel a mesék híres dallamai.

Az eseménysorozat a Mozart-ház és a bécsi Lengyel Intézet szervezésében valósul meg.

"Ez egy értékes együttműködés a lengyel partnereinkkel, ami lehetőséget kínál arra, hogy ezzel a programformátummal valami újat teremtsünk. Nagyon várjuk, hogy első alkalommal bemutathassuk a közönségnek, hiszen a gyermekek és fiatalok látogatása nagyon fontos része a mindennapi munkánknak. Ők a jövő közönsége!", fejezte ki lelkesedését Dr. Gerhard Vitek, a bécsi Mozart-ház igazgatója.

A program az alábbi három napokon és időpontokban látogatható. A belépés ingyenes.

December 14. 11:00-12:30 óra.

December 15. 11:00-12:30 óráig

December 16. * 10:00-11:30 *iskolai osztályok számára.