Németh Judit színész Balatonalmádiban született, zenész családban. Mindig is fontos volt számára a zene, ami szerinte a legteljesebb művészi élményt nyújtja. A Zeneakadémia karvezető szakáról álmodott, ám időközben megérintette a színpad varázsa. A középiskolát ének szakon végezte, színjátszókörbe járt, versmondóként díjakat nyert.

Érettségi után nem vették fel a Színművészeti Főiskolára. Egy évet töltött a Nemzeti Színház Stúdiójában. Több előadásban játszott, és olyan színészóriásoktól leshette el a mesterség fortélyait mint Sinkovits Imre és Kállai Ferenc. Második nekifutásra sikerrel felvételizett a főiskolára, ahová egy évet járt, majd eltanácsolták – tanára, Szirtes Tamás azt mondta, az ő alkatára nem osztható szerep, és egyetlen színidirektor sem fogja leszerződtetni. Ez színészjelöltként, emberként és nőként is megsemmisítő volt számára, ám elszántan dolgozott a céljaiért, és a jóslat nem is teljesedett be: 42 éve áll színpadon.

1982-ben került a kaposvári Csiky Gergely Színházba, ami meghatározó élményeket, szerepeket hozott számára. Később Pécsre szerződött, második gyermeke születése után pedig szabadúszóként a Merlin, a Radnóti, a Nemzeti Színházban és Veszprémben játszott. Szerepelt televíziós- és mozifilmekben: Tímár Péter Egészséges erotikájában Hajdúnét alakította.

A Weöres Sándor Színház megalakulásakor Jordán Tamás Szombathelyre hívta, és ő örömmel jött. 2009 óta tagja a társulatnak. Legemlékezetesebb számára a 9700 című nyitódarab, amit közösen írtak. Ebben a nagyvilági pesti színésznő karakterét formálta meg. Neves rendezők mellett dolgozik, tehetségét, énekhangját számos prózai és zenés darabban megcsillogtatta már Lorcától Csehovig, Madáchtól Örkényig. Vallja, hogy vidéki színházban folyik valódi csapatmunka. Szombathelyen igazi otthonra talált, lélekben megerősödve, felszabadultan játszik.

2019-ben a közönség szavazatai nyomán Holdbeli csónakos-díjat kapott, 2023-ban a Színészkamara neki ítélte a rangos Aase-díjat.