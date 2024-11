A múlt üzenete a jövőnek címmel szervezett november 22-én tudományos konferenciát az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ továbbá a Szombathelyi Magyar-Izraeli Baráti Társaság a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által meghirdetett Holokauszt 80 pályázat keretében, a holokuszt 80. évfordulóján. Az egész napos programnak az ELTE Savaria Egyetemi Központ konferenciaterme adott otthont. A rendezvény szünetében nyílt meg az a kiállítás az aulában, amely az "Olyanok voltak, mint mi" képzőművészeti pályázatra beérkezett munkákat mutatja be. Minden résztvevő emléklapot vehetett át, a legjobb alkotások készítői szakmai zsűri döntése alapján oklevelet és ajándékcsomagot is kaptak.

Szántóné dr. Balázs Edit előadása a konferencián

Fotó: VN/ELTE SEK

Kispálné dr. Horváth Mária, az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: - Célunk, hogy minden generáció méltó módon emlékezhessen a holokausztra, így az óvodás évjárattól a felnőtteken át egészen a senior korosztályig különféle programokat szerveztünk. Többek között voltak óvodai érzékenyítő foglalkozások, rendhagyó tanórák általános - és középiskolásoknak, tantermi színházi órák, színházlátogatások, a Nyugdíjas Egyetem látogatói Szántó Edittől kaphattak érdekes beszámolót a vallásos zsidó életéről születéstől halálig, jövő kedden pedig országos csapatversenyre hívtuk a diákokat, Békéscsabáról is érkeznek résztvevők. Az egész éves rendezvénysorozat eseményei közül azonban mégis legfontosabb talán ez a mai konferencia, hiszen kilenc előadó közreműködésével valósulhat meg. Az elhangzott előadások egy online elérhető tanulmánykötetben is helyet kapnak, csak úgy, mint az a kisfilm, amely az "Olyanok voltak, mint mi" képzőművészeti pályázatunkra beküldött alkotásokat mutatja be.

Holokauszt 80 - konferencia és tárlatnyitó

Fotó: VN/ELTE SEK

A megnyitón Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa is üdvözölte a hallgatóságot. Kifejtette: - Kötelességünk tanulni a múltból, hogy a borzalmak ne ismétlődhessenek meg. A holokauszt nem csupán történelmi tény. Ne feledjük: „A holokauszt nem egyszerűen egy generáció tragédiája volt, az emberiség egésze bukott el.” Ma, itt, egyéni és közös felelősségünk is van. Az oktatás, a párbeszéd, valamint a tények, az igazság feltárása az egyetlen út, amelyen elindulhatunk, hogy a jelenben és a jövőben se kövessük el újra a múlt tragédiáit. Tartsuk észben, hogy a régi korok sötét árnyainak, rémtetteinek nincs helye a mindennapjainkban. Szavaink, viselkedésünk, tetteink építő kövek. Hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen lesz gyermekeink, unokáink számára a jövő. – emelte ki a rektori biztos.