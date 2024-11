Komoly művekkel kezdődött a 30 éves jubileumi koncertjük, a vége pedig örömének lett. Aradszky László örökbecsű slágerébe a közönség is becsatlakozott. A repertoár változatos volt: a 30 év legkedvesebb műveiből válogattak. Felcsendültek népdalok, a külföldi és hazai szerzők ismert dalai, de a könnyűzene világába is elkalandoztak. Közreműködött a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola gyermekkórusa, Bogáti Péter zongorán. Vezényelt: Hárominé Orbán Erika. A rendezvényen részt vett dr. Németh Sándor, Bük polgármestere is.

Örömének a színpadon - Hárominé Orán Erika kórusvezető mellett hét alapító tag ma is a kórusban énekel.

– 1994-ben egy karácsonyi műsor keretében gyűltünk össze először. Kátai Ferencné Katalin, a művelődési ház felkérésére alakult meg a Női Kar – emlékezett vissza a kezdetekre Hárominé Orbán Erika, aki a létrejötte óta vezeti a kórust.

– Dr. Szele Ferenc, Bük akkori polgármestere mindenben mellettünk állt. Harminc évvel ezelőtt, így napjainkban is az a cél, hogy összefogjuk a helyi lányokat, asszonyokat, illetve tovább népszerűsítsük az igényes kórusirodalmat, megjelenjünk a város rendezvényein, népszerűsítsük Bük kultúráját a város határain kívül is.

Megtudtuk, a karban jelenleg hét alapító tag énekel. Kilencen kezdték anno, ma már húszan vannak, köztük általános iskolások, egykori tanítványok, nyugdíjasok. Minden héten próbálnak, ezek száma a fellépések előtt megnövekszik.

– A megye szinte minden településére eljutottunk a három évtizedben– folytatta Hárominé Orbán Erika. – Jó az együttműködésünk Bük testvérvárosával, Törökbálinttal. Kátai Ferencné Katalin Tátra tért vissza művelődési ház vezetőnek, többször visszahívott bennünket. A legnagyobb élményünk talán a svájci fellépésünk volt. Az alpesi országba egy kórus meghívására jutottunk el.

A vasárnapi hangverseny csak a Női Karról szólt, de tervezik, hogy jövő tavasszal más kórusokkal állnak színpadra. Az egyházzal – a katolikusokkal és az evangélikusokkal is – jó a kapcsolat, idén is lesz karácsonyi koncertjük. Az idősek otthonában rendszeresen megfordulnak.