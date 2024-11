Milyen irányban élem az életem?

Az előadáson elhangzott: fontos, hogy megvizsgáljuk időnként azt is, milyen irányban áll az életünk. Az, ami jelenleg történik velünk, merre viszi el a jövőnket. Példaként egy házaspárt hozott fel, akik sokat veszekedtek, végül a férj azt mondta a feleségének: te most bántottál, ezért visszavághatnék, bosszút állhatnék, fájdalmat okozhatnék, lehet, egy kicsit jól is esne, jobban is lennék tőle, de hosszútávon ártana a kapcsolatunknak. Ezért nem teszem.