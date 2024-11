Azt ma már talán többen tudják, hogy a világhírű frankofón író, Agota Kristof – francia nyelven megírt műveivel lett világhírű – ezer szállal kötődik Kőszeghez: itt töltötte a gyermekkorát, saját végakarata szerint itt helyezték végső nyugalomra. De Szombathely is fontos állomás az életében: itt járt középiskolába – az akkor még leánygimnáziumként működő Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségizett. Az érettségi tablója ma is látható – ragyogó mosolyú fiatal lány, aki hamarosan feleségként, karján a kislányával lépi át a határt –, az iskola bejáratánál pedig a Szunyogh László tervezte plasztika emlékeztet Kristóf Ágota szombathelyi éveire – és A Nagy Füzetre. A felolvasóülést irodalmi séta előzi meg: innen, a gimnáziumtól indulnak el november 21-én 14 órakor az érdeklődők, hogy – érintve a Kristóf Ágota szombathelyi éveiben szerepet játszó helyeket – megérkezzenek a Berzsenyi Dániel Könyvtárba. A felolvasóülés 15 órakor kezdődik a Berzsenyi-könyvtárban. Sümegi István Agota vagy a pesszimizmus címmel tart előadást, Saághy Miklós A Nagy Füzet láthatóvá vált lapjai címmel a regény filmadaptációjáról beszél, Czetter Ibolya Agota Kristof magyarországi recepcióját mutatja be, Egy író sorstalansága címmel. Horváth Csaba rendezővel, a Forte Társulat vezetőjével Ölbei Lívia újságíró beszélget A Nagy Füzet színpadi változatáról – amelyet a Forte Társulat mutatott be Budapesten tíz évvel ezelőtt, Horváth Csaba rendezésében. (Az előadást láthatta a Kőszegi Várszínház közönsége is.)