Találkozás, beszélgetés, kultúra, művészet, kapcsolódás – ezek köré a hívószavak köré szerveződik a könnyed és komoly SzimfiArt-sorozat, amelynek törzsközönsége minden bizonnyal már az első alkalommal kialakult a Szimfónia kávézóban. Akadnak “gyanútlan” vendégek is, akik benyitnak – aztán a pultnál, a bárszékekről végighallgatják a beszélgetést. Belecsöppennek, nem bánják. Az est koreográfiája szerint Tátrainé Kulcsár Irén vázolja Szabó Tibor életét-pályáját, miszerint Romániában, a Szilágy megyei Kárászteleken született, 1957. október 13-án. 1976-ban érettségizett a nagykárolyi Elméleti Líceum humán tagozatán. 1990-től a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház tagja volt. 1994-től a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban játszott. 1996 és 2003 között a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatója, a 2004/2005-ös évadban megbízott igazgatója, a 2006-2007-es évadban a Tamási Áron Színház művészeti aligazgatója. 2008-ban kapta meg színészi diplomáját (már Jászai-díjasként) a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. 2008-tól a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze – alapító tagja -, 2021. február 1-től az intézmény igazgatója. Ötvenévesen váltott egy nagyot – csatlakozott az induló Weöres Sándor Színházhoz -, mert “belefért még egy kaland”. A nagy kaland vezette el az otthonához: párjával, mindenben társával, Bálint Évával érkezett a Weöres Sándor Színház társulatához, itt alapítottak családot, itt születtek meg a gyermekeik, Bálint és Dorka. Szabó Tibor elhivatott színházi ember, de a válasza egyértelmű: a család a legeslegfontosabb. A város gyorsan befogadta – magáénak érzi őket. Az érzés kölcsönös. Ők már a “mieink”.

Elindult a SzimfiArt

Fotó: © Cseh Gábor

Test, szó, a legjobb műhely

Szabó Tibor dr. Czetter Ibolya kérdéseire válaszol a SzimfiArt-esten. A WSSZ második igazgatójaként nehezített pályán - Covid, energiaválság stb. – kezdte meg működését, a minőségből azonban jottányit sem engedett. Pályázatában népszínházi modellt, vagyis a sokféleség minőségi és korszerű színházát ígérte – a színház kizálólag akkor képes hatni, ha valóban itt és most szólal meg -; a fókuszban a “testtudatossággal”. Ezt az érzékenységet – hogy a test, a mozdulat legalább akkora erővel bír, mint a szó - még a kísérletező gyergyószentmiklósi Figurából hozta, a művészeti tanácsba pedig meghívta Horváth Csabát, a fizikai színház hazai mesterét-alapítóját. Több olyan alkotó (színész, rendező) is dolgozik mostanában Szombathelyen, akik ezen az iskolán szocializálódtak. De azok a társulati tagok is rálltak erre a hullámhosszra, akik másféle színházi nyelv(ek)hez szoktak. Az eredmények magukért beszélnek. A szombathelyi WSSZ ma a legelismertebb (vidéki) műhelyek közé tartozik – a jóval nagyobb társulatot működtető miskolci színházzal egyetemben.