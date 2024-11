„A makramés csapat délelőtt őszi színekben pompázó díszeket készített, és mivel volt egy picurka résztvevőnk is, kis rögtönzött babasarkot is csináltunk” – adta hírül közösségi felületén a Soltis Lajos Színház, hozzátéve, hogy igazán ügyesek voltak a résztvevők, ismét szebbnél szebb virágok, mandalák készültek.

Aztán a társasjátékoké volt a főszerep: „Építettünk piramist – na meg persze volt, aki rombolta –, de előkerült a nagy kedvenc Álarcosbál is. Most is remek volt a hangulat, biztosan állandó program lesz a társasjátékozás a repertoárunkban!”

Novemberben és decemberben újabb makramé-workshopok és társasjáték-délutánok várhatók a Koptik Odó utcában.

A mellékelt fotó hátterében látható ruhatornyok pedig nem arra utalnak, hogy a színház jelmeztára kiköltözött a fogadótérbe – bár bizonyos szempontból mégis: minden hétköznap délelőtt – 9-től 12 óráig – és a meghirdetett előadások előtt működik a színházi turkáló. A színház előterében állványokra helyezett női, férfi- és gyermekruhákból, valamint kiegészítőkből (táska, csecsebecse stb.) lehet válogatni, a turkáló becsületkasszás.

Közben folyamatosan úton van a Bolond Istók-előadás, zakatol a Magyar Álomvasutak, várhatók vendégjátékok – és két estén búcsúzik a közönségtől A cigány.