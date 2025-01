A kortárs amerikai szerző, Tracy Letts Csehov köpönyegéből bújt ki, és nem is rejtegeti, nyílt kártyákkal játszik, már-már „adaptál”. És ha minden adaptáció értelmez, vagyis óhatatlanul egyszerűsít, lekerekít, utakat választ, akkor nagyjából ebben keresendő a különbség Csehov és Tracy Letts között is, gazdagságban, mélységben, árnyaltságban. Ettől még a rendezés és a színészi játék lehet végtelenül pontos, gazdag, árnyalt – mint ahogyan az is. Alföldi Róbert és a társulat megint csodálatos munkát végzett. (A többi stimmel: a vidékiségtől a függőségeken, a reménytelenségbe torkolló egykori szép reményeken, az értékváltáson és -válságon át a megbillent családi viszonyokig, szelíd férfiakig és erős – vagy annak tűnő – nőkig meg a továbbhurcolt mintákig.)

Augusztus Oklahomában - Alföldi Róbert rendezése a Weöres Sándor Színházban

Fotó: Mészáros Zsolt/WSSZ

Alföldi Róbert rendezése mindig eseményszáma megy - Szombathelyen is.

De van ebben a Tracy Letts-drámában valami a saját pályájukat kérlelhetetlenül befutó görög sorstörténetekből is: a dráma főistennője az anya, a beteg, gyógyszerfüggő Violet Weston – és főleg a WSSZ előadásában őt megszemélyesítő Kiss Mari. Száraz, forró, szigorú lánggal ég (égeti magát); olyan forróval, ami könnyen összekeverhető – vagy egyenértékű – a jéghideggel. És hogy egy másik mitológiát is idecitáljunk Violet jellemzésére: „Nem az fertőzi meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájából, az fertőzi meg az embert.“

Augusztus Oklahomában - Violet Weston: Kiss Mari

Fotó: Mészáros Zsolt / WSSZ

Az előadás szó szerint és átvitt értelemben is legízesebb pillanatai a közös evések: Johnna, az indiánlány „mennyei” főztje mintha épp a megtisztulás, a közös nevezőre jutás lehetőségét hordozná. Oklahoma államot részben az indiánok földjén alapították, de az indiánokról való beszéd (ami Violet szájából kijön) borzongató áthallásoktól terhes. A zárt, tartásos – és titkokat hordozó – Johnna szerepében Herman Flóra sem hozhatja el a megváltást.

Augusztus Oklahomában - középen: Nagy Cili

Fotó: Mészáros Zsolt / WSSZ

Pedig mintha megmentőnek hagyta volna a családjára Beverly Weston, az egykori szépreményű költő, aki belépőként T. S. Eliotot citál („Túl hosszú az élet”), mielőtt végképp lelép a színről. Szabó Tibor bevezető monológja máris csúcsteljesítmény: alkoholtól kataton, gépies üzemmódban, takarékra tett, rekedtes-fátyolos hangon, tárgyilagos iróniával vet számot az életével. Az eltűnése és halála hozza össze a családot – augusztusban, Oklahomában.