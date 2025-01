Helyi kultúra 35 perce

Hyppolit villámlátogatást tesz Budapesten

A Hyppolit, a lakáj című örökzöldet nagy sikerrel mutatták be múlt nyáron a Kőszegi Várszínházban, Dunaújvárossal koprodukcióban. Hyppolit most Dunaújvárosban időzik. Friss hír: márciusban Budapestre is ellátogat. Nyáron pedig visszatér Kőszegre is.

Hyppolit szerepében Kálid Artúr a színpadon. Új, régi, tökéletes. Hyppolit: Kálid Artúr

Fotó: Büki László/Kőszegi Várszínház Hyppolit meg útra kel. A Kőszegi Várszínház közösségi felületén adta hírül: a Hyppolit, a lakáj - a Kőszegi Várszínház és a Bartók Színház közös produkciója - Budapesten vendégszerepel március 8-án: "A RaM-Art (ez a Radnóti Miklós Művelődési Központ a Kárpát utcában) meghívására megyünk a XIII. kerületbe. Nagyon várjuk. Lehet szólni a pesti ismerősöknek, barátoknak, rokonoknak, hogy nézzék meg ezt a fergeteges előadást, amely tavaly nyáron tomboló sikerrel ment Kőszegen, azóta pedig tomboló sikerrel játsszák a dunaújvárosi Bartók Színházban is." Jegyek máris válthatók rá online is: https://ramart.jegy.hu/.../hippolyt-a-lakaj-171354/1236395 Hyppolit. Az előadásban Molnár Piroska kedvvért belekerült egy új szerep

Fotó: Büki László/Kőszegi Várszínház Őze Áron rendezése pedig úgy hódolat a régieknek, hogy az újdonság erejével is hat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!