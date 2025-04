A Hodászy-címer

A söptei Hodászy-kastély helyén ez az épület áll.

Közben két fia született, Miklós 1855-ben, Marcell 1856-ban. Miklós, apjához és három év - századdal korábban élt őséhez hasonlóan a hadsereget választotta. Marcell – aki vasúti mérnök lett – 34 évesen főbe lőtte magát. Több Hodászy nevű család is létezett, de a címert szerzők utódai itt, a mi környékünkön éltek, illetve élnek még ma is. Természetesen a leszármazottak között is vannak olyanok, akik valahová az ország vidékére, esetleg külföldre költöztek. A vasi Hodászyak többsége valószínűleg – ha távolról is, de – rokonságban áll egymással. Több településen éltek, de központnak az 1700-as évektől Söpte számított. Szintén ott született a Jákon gazdálkodó és ott is házzal rendelkező Hodászy József, aki évtizedeken át tagja volt Szombathely elöljáróságának. 1848 májusa és 1849 januárja között ő volt a város polgármestere. A tisztség akkor még kicsit mást jelentett, mint később. Ha az 1872-ben hivatalba lépő Bárdossy Istvánt tekintjük az első polgármesternek, akkor ő volt az „első előtti”. Amikor 1881-ben, 85 éves korában meghalt, a város és a vármegye veteránjaként búcsúztatták. A Hodászy család históriájában 1558-ban új korszak kezdődött, a történet később egyre több szálon folytatódott. Voltak közöttük olyanok, akik a földből éltek, s voltak, akik katonának álltak, mások tanárként, cipészként vagy bíróként dolgoztak. Valamenynyi foglalkozást lehetetlen felsorolni.