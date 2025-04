A nándorfehérvári csata hőse a mozikban is nagy sikert arat

Sokan eljöttek a Hunyadi című magyar alkotás utolsó részére, a terem közel háromnegyede megtelt a vetítés kezdete előtt. Vegyes volt a közönség, voltak idősebb párok, fiatalabb baráti társaságok és családok is.

A sorozat rávilágít, mennyit harcolt hazájáért és a magyar népért Hunyadi János.

A hős Hunyadi

Egyre több történelmi filmet és sorozatot készítenek Magyarországon és világviszonylatban is, bemutatva és kicsit közelebb hozva a mai kor embere számára az akkori életet és az akkori emberek mindennapi nehézségeit. Ez a sorozat is szeretné ezt megmutatni sok csatajelenettel, látványos technikai megoldásokkal és érzelemdús zenei világával.

Sokszor talán nem is gondoljuk végig mennyit köszönhetünk ezeknek a történelmi hősöknek, akik sok mindent feláldozva és akár életüket kockára téve védték a magyarokat és a hazájukat mindenáron. Gondoljunk csak a legismertebbekre, például Szent Istvánra, II. Rákóczi Ferencre, Hadik Andrásra, Görgey Artúrra vagy éppen Hunyadi Jánosra. Nélkülük ma már valószínűleg nem itt lennénk. Ez a sorozat is arra világít rá, mennyit harcolt a magyar népért Hunyadi János és minden elszántságát bevetve hogyan győzte le 1456-ban a nála sokkal hatalmasabb oszmán sereget Nándorfehérváron. Ezzel békét teremtve több évtizeden át nem csak Magyarország számára, de egész Nyugat-Európa számára is.

A történelmi jelentőségén túl, azonban nem feledkezhetünk meg a sorozat szórakoztató jellegéről sem. Végig izgalmas csatajelenetekkel és kapcsolati szálakkal köti le a nézők figyelmét. Közelről mutatják a véres harcokat és az akkori csataeszközöket a gyakorlatban használva. A kellő hatás elérése érdekében pedig komolyzenei aláfestést használtak. Az emberek végig feszült figyelemmel nézték, hogyan győzedelmeskednek a magyarok ebben az egyenlőtlen erőviszonyú csatában.

Kíváncsiak voltunk, mit is gondolnak a sorozatról a nézők, ezért megkérdeztük, mi a véleményük róla.

Mi a véleménye a sorozatról?

Az egyik megkérdezett néző azt mondta: - Nekem nagyon tetszett. A kritikák, amelyek nagyon lehúzták az elején, szerintem az mind kekeckedés. Nekem nagyon szórakoztató volt, ahhoz képest, hogy magyar sorozat, magyar színészekkel, nem kell várni hollywoodi produkciót. Szerintem magyar viszonylatokban teljesen jó, szórakoztató. Ezt a vetítést nagyon örültem, hogy meg tudtuk nézni szélesvásznon.

Egy másik néző, akit megszólítottunk, úgy fogalmazott: - Minden részét végignéztem, én ilyen Hollywood színvonalúnak tartom ezt a sorozatot és nagyon sajnálom, hogy most a tizedik résszel vége lesz.

Történelmileg hűen ábrázolja az akkori kort?

Megkérdeztünk egy harmadik embert is, aki elmondta: - Szerintem egy ilyen sorozatnál kevésbé fontos, hogy mennyire pontosak a részletek. Nyilván van alapja, de ez akkor is egy szórakoztató sorozat. Történelmi alapokon nyugszik, de az, hogyha nem stimmel minden részlete, engem ilyen sorozatnál kevésbé zavar. Ez nem történelemóra, hanem szórakoztató sorozat.

Ebben a témában olyan megszólalónk is volt, aki felsóhajtott: - Igen, hát sajnos én már olyan korú vagyok, hogy nagyon régen tanultam történelmet, de halványan emlékszem a Hunyadiról tanultakra is. Sok mindent fölelevenít.

