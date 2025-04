Kőszegi Várszínház: összeesküvés az Arany Struccban - avagy találd meg az igazit

„Márai Sándor 1900. április 11-én született. 125 éve. Terveztük, hogy erre az alkalomra színre viszünk egy ‚Márait’. Az igazi című kisregényét választottuk: Bereczki Ágota és Zöldi Gergely formálta négyszemélyes színpadi művé” – adta hírül a Kőszegi Várszínház. Szereplők: Balázsovits Edit, Pető Kata, Cserna Antal, Haumann Máté. Rendező: Paczolay Béla. Díszlettervező: Khell Csörsz. Jelmeztervező: Pető Kata. Zene: Furák Péter. A bemutatót július 17-én tartják a Kőszegi Várszínházban, a már szintén hagyományos Köz-Játék Fesztiválon.

Kőszegi Várszínház. A Márai-stáb

Fotó: Kőszegi Várszínház



Kőszegi Várszínház: létezik az igazi

„Mondd csak, miért nem tanítják a férfiak és nők egymáshoz való viszonyát az iskolákban? Egészen komolyan kérdezem ezt, nem tréfálok. Végre is legalább olyan fontos ez, mint hazánk hegy- és vízrajza, vagy a helyes társalgás alapszabályai. Legalább annyira ezen múlik az emberek lelki nyugalma, mint a becsületen vagy a helyesíráson” – idézik Márai Sándor Az igazi című regényből, amelyben: „Találkozások és elválások, őszinte vallomások és kegyetlen vádak alakítják a szereplők sorsát. Márai ugyanakkor most sem szolgáltat igazságot, talán nem is lehet, hiszen az érzelmek végül is mindig kiszámíthatatlanok, a kapcsolatok pedig mindig hordoznak titkokat is. Úgyhogy a kérdés továbbra is megmarad: létezik-e az egyetlen, nagybetűs IGAZI?”

Az olvasópróba mindenesetre megvolt – ahogyan a budapesti Rózsavölgyi Szalonban megtartották A bosszú fogadója című történelmi kamaradarab olvasópróbáját is. Szerzője F. Tóth Benedek, kifejezetten Kőszegről, Kőszegnek – a várszínház felkérésére –, de nem csak kőszegiek-

nek.

Kőszegi Várszínház. A bosszú fogadója - olvasópróba után.



A bosszú fogadója. 1666 elején játszódik Kőszegen, az egykori Somogyi András-féle fogadóban. Már akkor is létezett ez a vendéglő, ma is megvan, Arany Strucc a neve, a Fő téren áll. „Akkor – városi számlák bizonyítják – a magyar főurak egy része ebben a fogadóban időzött. Többek között Wesselényi Ferenc nádor, a felesége, Széchy Mária, meg Zrínyi Péter horvát bán, magyar gróf, és valamikor feltűnt Frangepán Ferenc is, Zrínyi Péter sógora. Nem tudni pontosan, miről beszélgettek. De az biztos, hogy szervezkedtek, két évvel a vasvári béke és Zrínyi Miklós halála után. A magyar szabadság volt a tét... Úgyhogy erősen feltétezhetjük: a fogadó a Wesselényi-féle összeesküvés kezdetének helyszíne lehetett...” – idézi föl a várszínház a történelmi kontextust. Eddig még soha nem született darab ebben a témában. A felvetés izgalmas, az biztos.

A nyári kőszegi ősbemutató szereplői: Epres Attila (Wesselényi Ferenc), Bánfalvi Eszter (Széchy Mária), Marton Róbert (Zrínyi Péter), Csiby Gergely (Frangepán Ferenc). Őze Áron rendezi az előadást. A látványtervező Trifusz Péter tervezi. A bemutatót május 14-én tartják a Jurisics-vár lovagtermében. Aztán lesz nyári premier is, a Köz-Játék Fesztiválon.

Időközben – Bakos Zoltánnak és Pálfi Lászlónak – köszönhetően befejeződött a Kőszegi Várszínház nyári színpadának felújítása is. Most már nincs más hátra, mint várni a szezonkezdést. Addig például el lehet olvasni (esetleg még egyszer) Az igazi című kisregényt.