Hinterglas – Kovács Júlia képzőművésznek nyílt kiállítása Kőszegen

Kovács Júlia

Kovács Júlia 1947. október 19-én született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban kerámia szakon, Dinnyés Éva tanítványaként végezte. Az érettségi után az Iparművészeti Főiskolára (ma MOME) ment, ahol 1972-ben szerzett diplomát üveg szakon. 1972 és 1979 között a nagykanizsai, majd a salgótarjáni üveggyárak tervező iparművészeként tevékenykedett. 1975-ben részt vett a „Házgyári Konyhaprogramban” ami a korszak magyarországi design-eseményei közül kiemelkedő jelentőségű volt. Ekkor tervezett tárgyai többsége a rendszerváltásig gyártásban maradt. Munkájáért 1977-ben a Formatervezési Triennálé díját, 1980-ban a valenciai Nemzetközi Design kiállítás díját nyerte el. Formatervezéssel egészen a rendszerváltásig foglalkozott, 1988-ban a Terítési Kultúra pályázat kollektív első díjának nyertese. Több ízben is együttműködött Minya Máriával e munkái során. Legismertebb tárgyai a szakirodalomban is többször publikált üveg citromfacsaró és almareszelő, amelyeket a korszak majd minden háztartásában megtalálhattunk. Pohár- és kiöntőtervei egészen a német és francia piacokig is eljutottak.

1991-től érdeklődése a stúdióüveg felé fordult. Férje, Szilágyi András révén került közel Báthory Júlia személyéhez és művészetéhez, 1990-ben létrehozza a Scola Manufactura Alapítványt, melynek elsődleges célja Báthory Júlia művészi örökségének gondozása, feldolgozása lett. Az idős művésznővel közösen részt vesz Báthory Júlia párizsi stúdiójának, a La Girouette Stúdiónak a felélesztésében. Tevékeny részt vállalt Báthory Júlia 1993-as kiállításának megszervezésében. Művészetére több tekintetben is hatott Báthory Júlia munkássága. Bár – szegedi lévén – nem volt tanítványa a művésznőnek, formatervezési elvei nagyban követik a Magyarországon Báthory Júlia által meghonosított, a funkcionalizmus és esztétikai szépség ötvözésén alapuló szilikátipari formatervezési szemléletet, melynek jeles művelője volt a hetvenes-nyolcvanas években. Művészetéhez több ízben egyéni módon használta fel, s fejlesztette tovább a Báthory Júlia által feltalált üveg megmunkálási technológiákat, elsősorban a homokfúvást, melyet később teljesen a saját arcára formált.

A nyolcvanas évektől egyre nagyobb részt tesznek ki Kovács Júlia művészetében az építészeti megrendelések. A műfaj egyik legtermékenyebb alkotója lesz: a thermoplán rétegelt üveg, valamint a savazás, homokfúvás technikájának ötvözésével a műfaj egészen új területeit nyitja meg. Az általa megmunkált méretek is impozánsak, ugyanakkor technikájának sokrétűsége, festői hatásai máig egyedülálló hatásúak. Számos üvegfalat készít, formatervezőként ezekhez illeszkedő lámpatesteket, belsőépítészeti elemeket is tervez, így egyedülállóan komplex építészeti programokat valósít meg. Kiemelkedik az újszegedi Vezetőképző üvegfala (építész: Novák István) a szegedi Új Hungária Szálló hallja, ahol a világító testeket, ajtókat, térelválasztókat egyaránt ő tervezte. (építész: Kondás Ferenc) valamint a balatonalmádi Üvegipari Művek Üdülőjének savazott-homokfúvott térelválasztó fala.

A kilencvenes évektől művészetének hangsúlyai az egyedi, képzőművészeti „üvegképek” felé fordulnak. Festői világának elemei a Szeged- Alsóvároson töltött gyermekkor emlékeiből, a népi vallásosság művészi elemeiből építkeznek egy sajátos személyes, költői világot alkotva. Közvetlen hatásnak talán Marc Chagall és Kondor Béla művészete tekinthető esetében, ám a képzőművészeti világ egységessége mellett a kísérletező iparművész is jelen van. A képi megmunkálással egyenértékű igény számára a technika lehetőségeinek maximális kihasználása. A képzőművészeti elődök (Chagall, Kondor) koloritja az üveg anyagában rejlő lehetőségek miatt önálló életre kel. A kétezres évekre kísérletei révén egy újfajta anyagot kísérletez ki, így munkái nem festett üvegek, hanem üveggel festett képek, lévén magát az üveg anyagát használja festék gyanánt, s egészen egyedi technikát dolgoz ki képei elkészítéséhez, ahol a mély homokfúvás Báthory Júliától átvett módszerét rendkívül magas tüzű meleg megmunkálással párosítja. Alkalmaz szita-technikákat, olvasztást, rogyasztást, csiszolást, homokfúvást vegyesen, az üveg megmunkálásának teljes spektrumát felöleli munkássága A kétezres évektől áttörést ér el a kerámia és üveg anyagának együttes megmunkálása terén. Az általa kikísérletezett és kifejlesztett technikának a „samott-üveg” elnevezést adja. Munkásságáért 2007-ben Ferenczy Noémi díjjal tüntették ki.

Élete utolsó szakaszát teljes visszavonultságban, Dömsödön töltötte. A kétezres éveket követően mindössze egyszer állított ki, az azóta szintén elhunyt Kiss Imre műgyűjtő, és a Magyar Vendéglátóipari és Kereskedelmi Múzeum meghívására 2018-ban, Óbudán. Itt láthatóak voltak élete utolsó szakaszában készített üvegszobrai és plasztikái, valamint belsőépítészeti tárgyak, üvegfalak, lámpák, világító testek, melyeket a fenti technikák utánozhatatlan ötvözésével készített. Utolsó kísérleteinek irányát nevezhetjük „fényplasztikáknak” ahol a különböző megvilágítási módozatok adta eltérő optikai és festői hatások játszották a főszerepet. Kovács Júlia 2021-ben, rövid, hirtelen betegség után, 73 éves korában hunyt el, Nagycsütörtök napján. Számos befejezett és megkezdett művet, tervet hagyott maga után.