Újra megnyílt a Ritter Múzeum – jubileumi ünnepséggel emlékeztek a jánosházi hagyományokra

A szombathelyi Savaria Múzeum támogatásával megvalósult felújítás eredményeként a jánosházi Ritter Múzeum terei megújult tárlókkal, korszerűbb bemutatási módszerekkel és bővített kiállítási anyaggal várják a látogatókat. A megnyitón sokan gyűltek össze, hogy közösen ünnepeljék meg a város múltjának és értékeinek újjáéledését.

Újra megnyílt a jánosházi Ritter Múzeum

Újra várja a látogatókat a jánosházi Ritter Múzeum

A múzeumi megnyitót követően az ünnepség a Művelődési Házban folytatódott, ahol a Honismereti és Művelődési Egyesület megalakulásának 10. évfordulóját is megünnepelték. A megjelenteket Bors Géza, az egyesület elnöke köszöntötte, aki megköszönte mindazok munkáját, akik az elmúlt évtizedben hozzájárultak a helyi hagyományok megőrzéséhez. Kulcsár Zsolt, Jánosháza alpolgármestere szintén kiemelte a közösségi összefogás erejét, majd Marton Ferenc, Vas Vármegye Közgyűlésének alelnöke méltatta az egyesület áldozatos tevékenységét és közösségépítő szerepét

Marton Ferenc méltatta az egyesület munkáját

Az ünnepi program részeként levetítették a „Jánosházi mesék” című dokumentumfilm második részét is, amelyben Várkonyi Istvánné, Leposa Antal, Balaton Károly, Czuppon Károly és Vécsei bárónő személyes visszaemlékezésein keresztül elevenedtek meg a város múltjának fontos pillanatai.

A vetítést követően közös beszélgetések és emlékek felidézése tette még meghittebbé a délelőtt hangulatát. A Ritter Múzeum új kiállításai pedig a jövőben is szeretettel várják a régi és új érdeklődőket. A megújulás nemcsak a helyi közösség számára jelent örömet, hanem az ide látogató érdeklődőknek is, hiszen a jánosházi hagyományok és értékek így tovább élhetnek a jövő generációi számára is.