Tánc világnapja a tánc fővárosában - fotók, videó

Ferenc pápa temetésének napján, a nemzeti gyásznapon egyperces néma felállással kezdődött a Tánc világnapja alkalmából rendezett rendezvénysorozat Szombathelyen. Több száz táncos mutatkozott be 13 műfajban az AGORA Művelődési és Sportház színpadán. Többek között salsát, versenytáncot, hip-hopot, indiai táncot, break táncot, hastáncot, néptáncot, körtáncot, zumbát, valamint rock and roll műfajt is láthatott a közönség. Mind a délutáni, mind az esti programot egy közös tánc zárta, a nézők is csatlakozhattak a nagy együttes örömtáncoláshoz.

Tánc világnapja Szombathelyen

Fotó: Cseh Gábor

Tánc világnapja Szombathelyen

Szombathelyt méltán tekintik a tánc fővárosának - mondta köszöntőjében Bokányi Adrienn tanácsnok, aki kiért arra is: Ferenc pápa köztudottan nagy rajongója volt a zenének és a táncnak, maga is szenvedélyes tangótáncos volt fiatalként. Úgy tartotta: a tánc megköveteli a nyitottságot, összetart és nemet mond a különbözőségeknek. Szerinte e hitvallást gyakorolják a szombathelyi táncosok is, így igazán megfér egymás mellett a tánc világnapja és a nemzeti gyásznap.