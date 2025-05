Itt a Bloomsday fesztivál programja: jön Nádasdy Ádám, zenél a Konyha

Bloomlandia himnuszával kezdődött a sajtótájékoztató, és azzal kezdődik majd a tényleges megnyitó is június 13-án a Fő tér, Joyce-szobornál. Horváth Soma alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta: ez a 31. Bloomsday. A fesztivál néhány éve nagy generációváltáson ment át, mostanra a város egyik legnagyobb rendezvényévé vált. Felidézte: James Joyce Ulysses című regényének főszereplője, Leopold Bloom szombathelyi származású magyar zsidó család leszármazottjaként jelenik meg a történetben. Apja, Virág Rudolf Szombathelyről kiindulva végül Dublinba emigrált. A helyi kutatások – különösen Orbán Róbert munkái – feltárták, hogy az 1800-as években valóban élt egy Blum család a Fő tér 41. szám alatt. Így lett egy irodalmi fikcióból valós városi emlékhely: a Blum-ház, az emléktábla és a 2004-ben elhelyezett James Joyce szobor együttese.

Bloomsday Szombathelyen: ismertették a programokat a szervezők

Nincsen fesztivál zene nélkül - mondta a főszervező AGORA képviseletében Zsirai Dóra. A képtárral szemben felállított nagyszínpadon a nyitónapon 18 órától zenél a Sons Left Behind, majd 21 órakor fellép a The Carbonfools. Június 14-én érkezik a Konyha-zenekar és koncertezi a Co Lee x Blaize. A Bloom-sétánnyá változó Rákóczi Ferenc utcában a nagykoncerteken túl is helye lesz a zenének, késő éjszakéig DJ-k szórakoztatják a résztvevőket.

Bloomsday: fényfestés zárja a két főnapot

Idén is folytatódik a művészet a falakon. A Bloomsday részeként működő Murális Műhely célja, hogy kortárs falfestményeken keresztül reflektáljon James Joyce világára. A szakmai vezető Szántó István DLA, az ELTE adjunktusa. A város különböző pontjain tartós képzőművészeti alkotások készülnek, amelyek az Ulysses fejezeteiből merítenek inspirációt - idén a 8. és a 10. fejezet kerül sorra.

Közös főszereplővel a Berzsenyi Dániel Könyvtár is csatlakozik a programsorozathoz. Nádasdy Ádám magyar nyelvész, költő, műfordító, esszéista előbb az ünnepi könyvhét programjait nyitja meg, majd a Bloomsday fesztivált nyitja meg Szombathelyen, pénteken 16 órától pedig író-olvasó találkozót tartanak a könyvtárban. Dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató elmondta: csatlakozva az országos rendezvényhez, több hetes programsorozatot állítottak össze kötetbemutatókkal, kiállításmegnyitókkal, koncertekkel.Számos kísérőrendezvénnyel is készülnek: idén is megnyílik az Ulysses Udvar, lesz fényfestés a Zsinagóga és a Bartók Béla Zeneiskolánál, valamint a gasztronómia szerelmeseit is várják a fesztiválra - többek között autentikus ír reggelivel a Kőszegi utcába. A Szombathelyi Képtárban és az írókéz Galériában kiállítások nyílnak, a június 16-i zárónapon pedig kerekasztal-beszélgetést rendeznek, a téma: James Joyce dán szemmel.