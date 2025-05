Se nem rózsa, sem fa, de ha rododendron, irány a Jeli Arborétum - sok fotóval

A rododendron tudományos nevét Linné a görög rodón (rózsa) és dendron (fa) szavakból képezte. Mivel azonban a rododendron nem rózsa és nem is fa, ő maga is elégedetlen volt vele, olyannyira, hogy átkeresztelte azaleának, de ezt a nevet ma főleg a kertészeti, cserépben nevelt szubtrópusi fajtákra használják. Magyar neve is többféle van: hangarózsa, havasi rózsa, havasszépe. Ez utóbbi azért a legtalálóbb, mert utal arra, hogy ez a növény az Alpokban és a Kárpátokban a fenyvesek fölött él: ott, ahol a gyalogfenyő a havasi rétekkel találkozik. A Jeli Arborétum is tele van vele.

Jeli Arborétum - rododendronok

Fotó: Szendi Péter

Jeli Arborétum - rododendronok - tűnékeny és örök szépség

Aki Magyarországon sok rododendront akar látni, mindenekelőtt Jelibe - vagy a Kámoni Arborétumba, esetleg más vasi arborétumokba kell jönnie.