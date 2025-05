Hányszor születik? - 30 éve játszik a Mesebolt, játékba hív az ünnepre meghívott bábkiállítás is

Az MMIK épületében vagyunk, ott, ahol 1989-ben megalakult – és ma is dolgozik – a szombathelyi bábtársulat, amelynek alapozó munkája révén 1995-ben létrejöhetett a hivatásos Mesebolt Bábszínház. Ez volt az az időszak, amikor a sokáig monopolhelyzetben lévő budapesti Állami Bábszínház (ma Budapest Bábszínház) mellett a vidéki városokban is sorra megszülettek a profi, intézményi keretek között működő bábszínházak Magyarországon. A Mesebolt szép példáját adja a folytonosság fönntartásának, a hagyomány és megújulás megállíthatatlan hintájában. Az alapító-igazgató, H. Nagy Katalin ma örökös tag; ahogyan a társulat élén őt követő Kovács Géza is, aki három igazgatói ciklus – 15 év – után tavaly a Meseboltban már korábban is otthonos Csató Katának adta át az időközben az ország egyik legjobb bábos műhelyévé lett, nemzetközi kontextusban is értelmezhető szombathelyi bábszínház irányítását.

Kifordítva - születésnapi kiállítás a Mesebolt folyosóján

Fotó: Szendi Péter

Játékba hív a Mesebolt

Harminc év hosszú idő – mondja Csató Kata a születésnapi kiállítás megnyitóján –, hangsúlyozva, hogy azon a hullámvasúton, amelyen mindannyian ülünk – és amely sokszor van fönn, talán még többször lenn –, a bábszínháznak mindig sokat segít a játék.

Játékba hív az OSZMI kiállítása is, amely nemcsak bábtechnikákkal – hat bábtípussal, a kesztyűs bábbal, a pálcás bábbal, a marionettel, az árnyjátékkal, a bunrakuval, a tárgyjátékkal – ismerteti meg a látogatót, a szöveges ismertetők mellett fölkínálva a megmozdítás, a Lellei Pál bábkészítő mester keze alól kikerülő bábok életre keltésének lehetőségét, hanem a meseboltos előadásokból-bábokból is többet megmutat, testközelből. Nem csoda, hogy már a megnyitó előtt többen – életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül – belevetik magukat a játékba. Közben észrevétlenül nyilvánvalóvá válik, hogy mesterség, a mesterségbeli tudás és művészet („ars” mind a kettő) nem választható el egymástól. Ráadásul a bábszínházban sokféle művészeti ág találkozik.

Lukács Gábor és Kolozsi Angéla - a Mesebolt színészei a kiállításban

Fotó: Szendi Péter

Hányszor születik?