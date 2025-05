Programajánló: búcsúznak a májusfák, veterán járművek érkeznek és fellobban az összetartozás tüzei

RÉPCELAK Június 4., szerda 17.45-től: Összetartozás napja. 17.45-kor az evangélikus templom előtt: megemlékezés az evangélikus templom falán elhelyezett emléktáblánál. Megemlékező beszédet mond: Baranyay Bence evangélikus lelkész. 18 órától a művelődési ház színháztermében: „Mint akit szárny emel” verses-zenés Radnóti-est.

PÁPOC Május 31., szombat 17 órától – Hősök parkja: Májusfa kitáncolás és megemlékezés a hősökről.

RÁBAPATY Május 31., szombat 15 óra – Liget: Májusfa kitáncolás. Közreműködik a nicki Fergeteg Néptánc Egyesület. 15-19 óráig ugrálóvár. Lesz popcorn, vattacukor, büfé.

VASSZÉCSENY Június 1., vasárnap 10 órától - TSZ telephely: V. Autós Családi Nap. A rendezvényen a Rum-Zsennye ÖTE, a Ják ÖTE és a Lakhegy ÖTE tűzoltóautói is megcsodálhatóak lesznek. Az éhezőknek lángosos büfékocsival, a gyerekeknek fagyissal, popcornossal készülnek. A rendezvényre a Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség Kommunikációs Csoportja is kitelepül, akik hasznos információkkal tudnak szolgálni a polgárőrség iránt érdeklődőknek.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Június 4., szerda 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Régmúlt idő – Vértesi Péter festőművész emlékkiállításának megnyitójára, halálának 15. évfordulóján. Köszöntő: Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere. Megnyitja: Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész. Közreműködők: Flier Edit zongoraművész, Császár János hegedűművész és Benke Éva. A tárlat megtekinthető: 2025. július 4-ig

TÚRA

VELEM Május 31., szombat 6 órától – klubház és kultúrház: Csillagtúrázz Velem! Különböző távú és útvonalú körtúrákból választhattok ez alkalommal is, de újdonságként az útvonalakat kombinálva is teljesíthetitek. Ugye milyen jól hangzik? Te melyiket választod a 10, 15 és 35 km-es távok közül? Igen, igen, jól látod, akár 45 vagy 60 km-t is beletehetsz a túracipődbe!