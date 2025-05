Ilyen a világban sehol máshol nincs - A 4. Dunántúli Speciális Filmszemlén jártunk a Savaria moziban

A speciális film fogalmát Fábián Gábor, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület alapítója, elnöke, a dunántúli szemlét – az ÉFOÉSZ vasi egyesületével együttműködésben – szervező Nemzetközi Speciális Filmfesztivál szíve-lelke, első embere vezette be; talán most már ki lehet mondani, hogy a köztudatba. A szombathelyi szemlén is ő fogadja az érkezőket, ő nyitja meg az eseményt, természetesen itt van a helyszínt adó Agora filmes szakági vezetője, Mayer Rudolf is. Ha kell, karonfogják és a helyükre kísérik a mozgásukban korlátozott fesztiválozókat, ha kell, kérdésekre válaszolnak.

Speciális film, speciális filmesek - Fábián Gáborral Szombathelyen, a szerdai 4. Dunántúli Speciális Filmszemlén

Fotó: Szendi Péter

A speciális film voltaképpen valódi hungarikum

Fábián Gábor azt tapasztalja, hogy a fogyatékkal élők más országokban a legritkább esetben lépnek elő filmkészítőként. Magyarországon viszont igen. A 4. Dunántúli Speciális Filmszemlén harminchárom versenyfilmet láthat a közönség. Ágfalva, Szentgotthárd, Bánhalma, a budapesti Életrevalók Filmes Műhely – hogy csak néhányat emeljünk ki a mezőnyből – mind rendszeres résztvevői a speciális szemléknek. Fontos cél a kimozdulás, a találkozás, az együttlét – a szemlenaphoz a közös ebéd is hozzátartozik –, de nem elhanyagolható szempont a minőség sem. Fábián Gábor azért is sokat tesz, hogy a fogyatékkal élők filmes műhelyeiből – ahol érzékeny és nélkülözhetetlen szerepük van a segítőknek – minél jobb minőségű alkotások kerüljenek ki. Táborok, képzések segítik a mindennapi alkotást. A szombathelyi szemlén Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező, Horváthné Somogyi Ildikó gyógypedagógus, az ÉFOÉSZ alelnöke és Szabó Tibor Jászai-díjas színművész, a WSSZ igazgatója vállalta a zsűrizést.

Speciális film - a szombathelyi Savaria moziban

Fotó: Szendi Péter

A versenyprogram első órájában vetített kisfilmek között van animáció, van valóságos kisjátékfilm, van dokumentumfilm (a kisújszállási-bánhalmai portré főszereplője a fesztiválozók között is föltűnik); de mind a kapcsolatteremtésről, az emberségről, barátságról, szolidaritásról, az emberhez méltó élet lehetőségéről szól. „Jó, hogy eljöttünk” – mondja egy szereplő a filmbeli kávézás közben. A filmszemlére is érvényes: jó, hogy itt vagyunk.