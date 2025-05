Tiltott határátépés a családdal - Disszidálásért 8 év börtön

1953. június 9-én Szombathely közelében letartóztatták Csáki Miklóst és családját, tiltott határátlépés kísérlete közben.

Csáki Miklós eredeti neve gróf Csáky Miklós volt, a Csáky család esztergomi érseket és hadügyminisztert is adott az országnak. Csáky Miklós a Magyar Nemzeti Bankban volt tisztviselő, jó szakember hírében állt, de politikai okokból elbocsátották és per is készült ellene, amikor disszidálni akart. A Magyar Nemzeti Bank korábbi teljes vezetését különböző ürügyekkel elítélték, börtönbe zárták. Csáky Miklóst a disszidálási kísérlet mellett még kémkedéssel is megvádolták, és 1953 októberében 10 év börtönre ítélték. Később az ügyét felülvizsgálták, és megállapították, hogy a kémkedés vádja hamis volt, ezért csak a disszidálás vádja megalapozott, és az ítéletet 10 évről leszállították 8 évre. Nem csoda, hogy Csáky Miklós miután a forradalom alatt kiszabadult, 1957 februárjában - a helyett, hogy visszament volna a börtönbe - a családjával együtt Ausztriába szökött. A továbbiakban Bécsben, egy osztrák bankban töltött be vezető beosztást. A hírszerzés egyik ügynnöke még az 1970-es években is adott jelentést róla - olvasható az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közösségi oldalán.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG, Vas megyei Osztálya, SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Csáki Miklós, felesége és gyermeke előállítása.

Jelentés.

Szombathely, 1953. június 7.

Jelentem, hogy a mai napon reggel 4.3o. h-kor Ják község és Szombathely között feltartóztattuk Csáki Miklós, / Budapest, 1906, arisztokrata származású, volt tisztviselő, segédmunkás / Visegrád, Mátyás király u. 13 sz. lakost, feleségével, és 13 éves gyermekével, akik engedély nélkül a határsávban tartózkodtak, abból a célból, hogy a határt Ausztria felé illegálisan elhagyják.

Feltartóztatásuk és előállításuk során ellenállást nem fejtettek ki. Igazoltatásuk után beszállítottuk a Szombathelyi Á.V. Osztályra.

Előállításuk után megkezdtük kihallgatását, melynek során elmondotta, hogy a határsávba az ország illegális elhagyása céljából jött. Náluk a személyi motozás során kevés ruházatot, kisebb mennyiségű ékszert találtunk, amit magukkal szándékoztak vinni.