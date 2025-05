Megtaláltuk Vas vármegye egyik legtehetségesebb végzősét - videó

Átadták az Esztergályos Alapítvány fődíját is

Hatan pályáztak idén az Esztergályos Alapítvány fődíjára: Kovács Nikoletta, Kuthi Marinka, Molnár Szofi, Varga Kíra, Bende Zsóka Dorottya és Fábri Sándor Márk. A 300 ezer forinttal járó elismerést Bende Zsóka Dorottya érdemelte ki, a díjat az alapítvány nevében Esztergályos Jenő adta át. A többi pályázó 10 ezer forintos könyvvásárlási utalványt vehetett át.

Átadták az Esztergályos Alapítvány fődíját: Sipos Tibor igazgató mellett Fábri Sándor Márk, Varga Kíra, Bende Zsóka díjazott, Molnár Szofi, Kovács Nikoletta, Kuthi Marinka és Esztergályos Jenő

Tehetséges végzős diákokban gazdag Kemenesalja

Az ünnepség felemelő pillanataira a koronát Fábri Sándor Márk előadása tette fel, másként is igazolva Sipos Tibor kijelentését. Ez tényleg egy bomba évfolyam, aminek tagjai minden bizonnyal hallatnak még magukról. A 12.C osztály tanulójának tehetsége évek óta ismert szűk pátriájában: Fábri Márk 2024-ben megnyerte a Dal Derby országos énekversenyt, ezzel pedig lehetőséget kapott első videóklipjének elkészítésére. A forgatást a Budapest Musical Iskola ajánlotta fel számára. A "Nothing breaks like a heart" című dalból készült klip egy hónapja került fel a népszerű videómegosztó oldalra.

A szerdai ballagási ünnepségen Fábri Márk Caramel Szállok a dallal című slágerét énekelte, a celldömölki diák előadása pedig sokak szívéig hatolt. Felemelő érzést jelentett látni, érezni, tudni: az élet kapujában újabb tehetségekkel teli évfolyam toporog. Szívből kívánjuk: álmaitok váljanak valóra!