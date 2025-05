Egy mázsa bonbon: pénteken este 7-kor kezdődik az évad utolsó premierje a Weöres Sándor Színházban

Még akkor is, ha az elmúlt néhány évben egy kicsit megismerhettük Szombathelyen Horváth Csaba fizikai színházának működését. Azt is tudhatjuk, hogy a mozgáson túl erős vi­zuális hatásokkal (kevés, de jelentéses tárggyal) dolgozó rendező-koreográfus rendszeresen fordul olyan irodalmi klasszikusokhoz, amelyek eredendően nem színpadra készültek – sőt: első pillantásra messze vannak a színpadtól. Aztán kiderül, hogy dehogy. Mikszáth (tanultuk:

„a nagy palóc mesélő”) írói gondolkodásmódja sok mindenben hasonlít Horváth Csaba színházi gondolkodásmódjához. Kell a megvalósításhoz a társszerző Gyarmati Kata és Tóth Réka Ágnes dramaturg is, hogy abból a gazdag, színes, sokrétű szövegből-szövetből óvatosan, finoman, de biztos kézzel kihúzzák azt az aranyszálat, amelyre fölfűzhetők (mint azok a híres gyöngyök) az előadás egészet kiadó epizódjai. Mikszáthot (1847–1910) talán hajlamosak vagyunk fotelben üldögélő, anekdotázó, idős nagypapának elképzelni, pedig nem érte meg azt a kort. Az ízes mesélés, az anekdotázás (gurulnak a pompás, kompakt kis történetek, mint a gyöngyök), az emberség, az éleslátás, a szeretetteljes humor stimmel.

A Noszty fiú esete Tóth Marival - pénteken tartják az évad utolsó premierjét a szombathelyi Weöres Sándor Színházban. Fotó: Benkő Sándor



A Noszty fiú esete Tóth Marival Mikszáth utolsó nagyregénye, amely a lapok által megszellőztetett „bácskai szenzációból” virágzott ki. A történet főhőse a pénztelen dzsentri, aki alantas módon elcsábítja egy Amerikából hazatért milliomos lányát. De elszámítja magát: a feudalizmus törvényeit átírják.

A regény első fejezetében Noszty Feri trencséni ügyletei vannak a középpontban, és nem a véletlen műve, hogy a szombathelyi előadásban Tóth Mihályé, Mari apjáé az első (és majd voltaképpen az utolsó) szó: „Micsoda szaga van ennek a földnek” – mondja Szabó Tibor, és a legelső pillanatban előttünk áll az a munkájára büszke, értékteremtő, etikus és emberséges – és hús-vér! – polgár, aki annyira hiányzik a magyar történelemből. Ő pontosan az, akinek látszik. Különben mindenki el akar játszani valaki mást.

A Noszty fiú esete Tóth Marival. Gyulai Zékány István, Sipos László Márk, Csonka Szilvia. Fotó: Benkő Sándor

Mikszáth csodálatos színházában csodálatos figurákat kínál a társulatnak – és a szombathelyi színészek élnek a lehetőséggel. Játszanak, mint a gyerekek. A látványvilág: korszerű játszótér. Külön figyelmet érdemel Bálint Éva kerítő Máli nénije, a kezében azzal a karádykatalinos cigarettával.) A különböző generációkat nagyjából azonos korú (fiatal) színészek játsszák, mindenféle zavar nélkül – és ez nem csak a maszkmester érdeme. Figyeljük meg például Noszty papát: Sipos László Márkot. Vagy Hajdu Péter Istvánt: egyszer szigorú főkötőőr, másszor Kossuth Lajost idéző Velkovics, ég és föld – és lám, ugyanaz. De figyeljünk mindenkire: játszanak, csalás nélkül, könnyedén. Noszty Feri kiábrándult-kiábrándító zárómondatait a „szabad beszéden és szabad szellemen” nevelkedett „amerikai lány”, Tóth Mari – Mari Dorottya – kapja meg: „...Hiszen elég nagy a világ. És van benne elég leány. (...) Ej, csak egészség legyen és egy kis tűrhető kártyajárás.” Amiről nem lehet beszélni, arról – énekel. De kié lesz az a mázsa bonbon? Ha van egyáltalán.