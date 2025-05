Alföldi, Háy, Szikszai: kortárs évadra készül a WSSZ, szombathelyi vonatkozásokkal

Alföldi Róbert a következő évadban is rendez Szombthelyen

Fotó: Mészáros Zsolt/Weöres Sándor Színház

Szikszai Rémusszal kezdődik, és vele zárul a hat bemutatót kínáló 2025/26-os évad: az ír kortárs (ebben a minőségében már szinte klasszikus) szerző, Martin McDonagh Vaknyugat című komédiáját viszi színre a társulattal. Valahol az isten háta mögött küzdenek az emberek: magukkal, egymással, az életükkel. Közben dolgozik – eseményeket szervez, előadásokat hoz létre, színjátszó csoportokat működtet - a JátsszaMa Stúdió: a fókusz a fiatalokon.

Műhely, ahova szívesen jönnek

A „kettős kötődésű” Nagy Péter István az ország színházi térképén úgy határozza meg a WSSZ helyét, hogy műhelyként működik – ami tapasztalatai szerint nem gyakori jelenség. Mit jelent, hogy műhelyként működik? Azt, hogy a társulatnak „előadásokon átívelő, markánsan felismerhető megszólalási módja van” – ez pedig a társulat számára is fontos identitásképző elem. A legfontosabb hatás ebben a tekintetben Horváth Csabától érkezik, akinek jelenléte révén „a gesztikus alapú megszólalási mód felerősödött” Szombathelyen. Felnevelődött egy fiatal színészgárda, amelynek tagjai anyanyelvi szinten elsajátították ezt a beszédmódot: többnyire fizikai vagy zenés színházi képzésből érkeztek. De a prózai színházi alapokkal rendelkezők is gyorsan szocializálódtak, és a WSSZ régebbi színészei is azonnal ambicionálták ennek a színházi nyelvnek megtanulását – így aztán egységesen képes megszólalni a társulat. Ennek köszönhető, hogy nincs olyan rendező, aki ne jönne ide szívesen dolgozni. Olyan műhely, olyan „családias színház” a szombathelyi, ahol a (színházban különben is megkerülhetetlen) konfliktusoknak mindig a konstruktív megoldását keresik. Nagy Péter István a sajtótájékoztatón hozzátette: a WSSZ úgy működik műhelyként, hogy az egyik legalacsonyabb szubvencióval rendelkező vidéki színház.