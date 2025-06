Két este, két film – a nyár legjobb moziélményei Szombathelyen

Idén sem marad el a zenés kertmozi a szombathelyi Emlékmű-dombon, ahol a filmeket a csillagos ég alatt, fűben ülve vagy pléden heverve élvezhetjük. A szabadtéri mozi most két új magyar kedvencet hoz el: a Futni mentem-et és a Hogyan tudnék élni nélküled?-et.

A zenés kertmozi két igazi magyar sikerfilmet hoz el az Emlékmű-dombra

Fotó: VN-Archív/CSG

A zenés kertmozi két igazi magyar sikerfilmet hoz el az Emlékmű-dombra

A Futni mentem július 25-én, pénteken 21 órakor kezdődik. Másnap, július 26-án, szintén 21 órától látható a Hogyan tudnék élni nélküled?.

A kertmoziban nincsenek előre kijelölt helyek vagy székek, mindenki úgy telepszik le, ahogy szeretne. Érdemes plédet, kempingszéket, harapnivalót és frissítőt is vinni, hiszen ez nemcsak filmnézés, hanem egy igazi piknik a város egyik legszebb zöldterületén.