Pörög a pünkösd Vasban – jön a Delta, a Ladánybene 27, Bódi Csabi és még sokan mások!

Ha valaki még nem tudja, mit csináljon a pünkösdi hosszú hétvégén, most szólunk: ne menjen messzire! Vas vármegye tele lesz ingyenes vagy kedvező árú koncertekkel, ahol a pop-rocktól a reggae-n és mulatóson át egészen a klasszikus zenéig mindenki megtalálja a kedvencét. Bükfürdő, Balogunyom, Sárvár és Szombathely is készül a zenés rohamra – mutatjuk, hol, mikor, ki lép színpadra!

A Zanzibár Bükfürdőn ad koncertet

Koncertek Pünkösdkor Vasban

Bükfürdőn dübörög a Zanzibar – június 7., szombat 18:30

A 2000-es évek slágergyárosai, a Zanzibar Bükfürdőn nyitják meg a koncertszezont. A legismertebb dalaikat hozzák – Nem vagyok tökéletes, Szólj már –, és garantáltan elhozzák a nyár hangulatát. A koncert ingyenes, a helyszín: Bük, Eötvös utca 11.

Balogunyom: Pünkösdi Parádé a Delta zenekarral – június 7., szombat, éjfél

A Vas megyei közönség egyik kedvence, a Delta is zenél szombat éjjel Balogunyomban. A koncert a sportpályán lesz, és nem csak róluk szól az este: a jegy (4500 Ft) három másik koncertre is érvényes, no meg a rock–sör–bor–pálinka négyesre is. Igazi fesztiválhangulat várható!

oneticket.hu – Pünkösdi Parádé

Reggae a várban: Ladánybene 27 – június 8., vasárnap 20:00, Sárvár

Aki inkább lazulna egy kicsit, annak ott a Ladánybene 27 koncertje Sárváron, a Nádasdy-várban. A legendás reggae zenekar idén ünnepli 40. születésnapját. Ők készítették el Magyarország első reggae, dub és riddim albumát – ha ismered a Kell egy ház az óceán partján refrént, ott a helyed!

A koncertet követően a Culture Cuvée zárja az estét tánccal és zenével.

A mulatós királyok is jönnek – június 8. (vasárnap), Balogunyom

Akinek a buliból még mindig nem elég, az Balogunyomban hajnalig mulathat!

Bódi Csabi 23:15-kor lép színpadra

23:15-kor lép színpadra Jolly pedig hajnali 2-kor folytatja a sort

Ráadásul mindkét énekes üzent a vasiakban videóban, amit lentebb tudtok megnézni.

Komolyzene rajongóknak: Szekeres Adrien és László Boldizsár – június 7., szombat, 20:30, Szombathely

Aki inkább meghitt, lélekemelő dallamokra vágyik, annak ott a helye Szombathelyen, ahol Szekeres Adrien és László Boldizsár ad közös koncertet Soós Gábor orgonaművész közreműködésével. A koncert különlegessége, hogy csupa énekhangra készült vagy énekhang által ihletett mű szólal meg az orgona hangján.

A műsoron többek közt Bach, Verdi, Kodály és Lara Fabian darabjai szerepelnek.

