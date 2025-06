Itt még te is dalra fakadhatsz! – Így született meg Szombathely első popkórusa

Korponay Zsófi színésznő, énekes, énektanár, a város zenei életének ismert szereplője már régóta álmodozott egy olyan kórusról, ahol az éneklés nem a hibátlan teljesítményről, hanem a közös örömről szól.

Szombathely első popkórusának tagjai az Ökuplusz Fesztiválon

Forrás: SAPI

Szombathely első popkórusa az örömzenéről szól

Szombathelyre nemcsak szülővárosomként, hanem egyfajta kulturális játszótérként is tekintek. Régi vágyam volt, hogy legyen egy olyan énekes közösségem, ahol az éneklés nem a teljesítésről szól, hanem az örömről.

„Szombathelyre nemcsak szülővárosomként, hanem egyfajta kulturális játszótérként is tekintek. Régi vágyam volt, hogy legyen egy olyan énekes közösségem, ahol az éneklés nem a teljesítésről szól, hanem az örömről.”

Így született meg a város első popkórusa, amely a' cappella köntösbe öltözteti a legismertebb slágereket, és már az induláskor is nagy érdeklődés kísérte. Eleinte az Agora Savaria adott otthont az ötletnek, az első meghallgatásra húsz fő érkezett – és bár a székhelyük azóta máshol van tartják is ezt a létszámot. Nem volt szükséges semmilyen zenei előképzettség, a tagok között van diák, kisgyerekes anyuka, festőművész és bölcsész is – akikben közös, hogy szeretnek együtt énekelni.

- A nagy érdeklődés volt számomra az első felismerése annak, hogy mennyire nagy az igény Szombathelyen a zenés közösségi programokra – fogalmazott Zsófi.

A Mister Sandmantől Billie Eilishig

A Mister Sandmantől Billie Eilishig

És milyen dalokat tanulhatunk itt? A repertoár lenyűgözően változatos – igazi popkulturális utazás. A tagok szavazással döntik el, milyen dalok kerüljenek sorra, tehát mindenki beleszólhat, mit énekelnek együtt. Volt a listán Billie Eilish, de énekelték már a Mister Sandmant is.

A kórus karácsonykor a világhírű Pentatonix acappella feldolgozásában tanulta meg a Mary Did You Know című számot, de megszólaltatták már a klasszikus jazz örökzöldjét, George Gershwin – I Got Rhythm című dalát is - rendszerint három vagy négy szólamban.

Kórus az esküvőn? Újrajátszották az Igazából szerelem ikonikus jelenetét!

A közös éneklés nemcsak próbatermi öröm: a kórus egyre több fellépési lehetőséget kap. Nemrég például az Ökoplusz Fesztiválon mutatkoztak be, de a legemlékezetesebb pillanat talán egy esküvőhöz köthető.

A Szent Márton templomban a ceremónia után mindenki meglepetésére felcsendült a Beatles sláger, az All You Need Is Love, gitárral, trombitával – pont úgy, mint az Igazából szerelem című film ikonikus esküvői jelenetében. A meglepetés hatalmas volt, a násznép pedig könnyes szemmel tapsolt.

Péntek este = boldogság

A SAPI-tagok számára a péntek esték foglaltak, ugyanis ekkor próbál a kórus. Zsófitól megtudtuk: nemcsak énekelnek, hanem barátokká, közösséggé váltak az elmúlt egy év alatt.

Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a péntek este a hetünk fénypontja. A próbák jó hangulatúak, a kikapcsolódásról, feltöltődésről szólnak.

Zsófi számára is meglepő élmény volt megtapasztalni, mennyit ad a közös éneklés – nemcsak a tagoknak, hanem neki is.

A legbüszkébb arra vagyok, hogy a kórus tagjai összetartanak, jó kapcsolatot ápolnak egymással a próbákon kívül is, és talán már azt is kezdik sejteni, mennyi apró érzelmet, gondolatot lehet a hangjukon keresztül kifejezni.

Csatlakozni bármikor lehet a kórushoz, az sem gond, ha nincs kórustapasztalat – a lényeg az, hogy szívesen énekelsz, szereted a zenét és nyitott vagy az élményre. Szombathely első popkórusa tárt karokkal vár – hangsúlyozza Zsófi.

Savaria Pop Industry: több, mint egy kórus

A kórus a Savaria Pop Industry égisze alatt működik – egy olyan zenés műhely, amely kezdőket és haladókat is támogat.

„A Savaria Pop Industry egy olyan kreatív zenés műhely, ahol mindenki a saját igényei szerint fejlődhet. Vannak csoportos és gyakorlati órák, mentorprogram zenekaroknak, felvételi előkészítők, stúdiózási lehetőség. De ha valaki csak elcsendesedne egy hangfürdőben vagy kipróbálna egy zenés jógát, az is megtalálja a helyét.”