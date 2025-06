Remekeltek a sárvári mazsorettesek - képgalériával

Mintegy 12 csoportot vártak a 14. alkalommal megrendezett Országos Mazsorett Fesztiválra, Sárvárra: Kiskőrösről, Hevesből, Kapuvárról, Komáromból is érkeztek mazsorett táncosok. A bemutatókat a Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség delegálta zsűri díjazta négy korcsoportban.

Mazsorett fesztivál Sárváron

Fotó: Benkő Sándor

A műfaj szabadtéren mutathatja meg igazán jól magát. A Nádasdy-vár udvara kifejezetten jó akusztikájú hely, ezért külön öröm, hogy itt rendezhetjük meg a programot – mondta el érdeklődésünkre Csikós Györgyné nívódíjas művészeti vezető. Szólt arról is, a mazsorett összetett művészeti ág: összetett művészeti ág: a táncosoknak csapatban, kézi szerrel, zenére kell dolgozniuk, miközben mindenhez és mindenkihez igazodni sem könnyű. Könnyednek néz ki, de rengeteg munka van mögötte. Csinos, szép ruha és a smink is vonzó a kislányoknak, így az utánpótlás is mindig adott.

Mazsorett fesztivál Sárvron: itt vannak az eredmények

A sárváriak remek eredményeket értek el a XIV. Sárvári Országos Mazsorett Fesztiválon. I. Korcsoportban az első fesztiválozó Csillagfény csoport bronz oklevelet érdemelt ki. Rutinos Napfény csoportunk pedig ezüst oklevélben részesült az előadott két koreográfiáért. II. Korcsoportban a Holdfény csoport show és pompon kategóriában is elnyerte a kiemelt arany oklevelet. Legjobb tamburmajor különdíjban részesült Mórocz Angyalka Kira. III. Korcsoportban a Rózsaszínpárduc show és pompon kategóriában is kiemelt arany oklevélben részesült és elnyerték kategóriájuk legmosolygósabb csoport díját is.