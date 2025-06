Eperkrém és fokhagymás csülök és szerelem - Nádasdy Ádám nyitotta meg a könyvhetet Szombathelyen

Nádasdy Ádám költő, nyelvész, tanár, műfordító azzal nyitotta meg pénteken a 96. Ünnepi Könyvhét eseményeit a Berzsenyi Dániel Könyvtár előtt, a hangulatossá varázsolt téren, hogy ha a könyv szellemi táplálék, akkor ezen a téren is vegyes táplálkozást javasol. Mert az tesz jót az egészségnek. Úgyhogy: „Egyenek eperkrémet és fokhagymás csülköt!” Lehet válogatni a könyvheti könyvek – a „300 cím” – között: szépirodalom, történelem, tatárjárás, kosztümös ármánykodás, és szerelem, szerelem, szerelem. A lényeg a sokszínűség és a szabadság. A szólás, a gondolat szabadsága. A szabadságról szólva - utalva a közelgő Bloom-fesztiválra - megjegyezte azt is: az Ulysses 1936-ig tiltott olvasmány volt Angliában, Franciaországból kellett becsempészni.

Nádasdy Ádám az Ünnepi Könyvhét szombathelyi eseményeinek megnyitóján a BDK-nál

Fotó: Cseh Gábor

Nádasdy Ádám: a könyvhét átvészelt háborút, forradalmat, rendszerváltást

Dr. Baráthné Molnár Mónika, a BDK igazgatója – amint aztán Horváth Soma alpolgármester is – fölidézte, hogy utoljára hat éve ünnepelhettük a könyvhetet Szombathelyen szabad téren (járvány, időjárás), de most „süt a nap”, és Supka Géza ötlete nyomán kitelepülve örülhet egymásnak író és olvasó. Nádasdy Ádám emlékeztetett arra is, hogy a könyvhét átível társadalmi rendszereken, átvergődött háborún, forradalmon, rendszerváltáson – és még mindig van. Ahogyan a könyv is.