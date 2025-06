Hány az óra, Vekker úr? – Titkokkal megtömött tárlatvezetés a Jurisics-várban

Édesapja egyik felejthetetlen alakítása volt Virág elvtárs karaktere A tanú című filmben. A lovagterem egyik sarkában most ott a díszlet a filmből. Átellenben egy tabló a növénytermelési technikum 1951/52-es évéből – oda iratkozott be Őze Lajos. Ott fedezte fel a tehetségét osztályfőnöke, dr. Sári Ilona, és biztatta, hogy legyen színész. Neki köszönhető, hogy színpadra került. S hogy miért vannak bébiételes dobozok a vitrinek tetején? Ez is kiderült. Áron nyolcéves volt, amikor elváltak a szülei. Édesapja, akinél 1969-ben diagnosztizálták először a nyirokrákot, és betegségét cipelve az alkohollal is küzdött, életének utolsó hat évében a családtól külön, egy kőbányai lakásban élt, kis túlzással bébiétel-konzerveken, nem bajlódva a főzéssel.