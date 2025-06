A művész, aki szereti fűrészelni a gipszet, s keze alatt a hibák szépséggé válnak (fotók)

- Ha az ember porcelánnal dolgozik, akkor meg kell békéljen azzal, hogy egy vékony héj az, ami rendelkezésére áll - mondta a tárlatnyitón Simon Zsolt József, aki eredetileg azért kezdett el porcelánnal foglalkozni, mert porcelánfestőnek tanult Herenden. Amikor egyetemre készült, akkor azt akarta folytatni, amihez már megvolt az "előélete". Mindent egy lapra feltéve ment az Iparművészeti Egyetemre.

Simon Zsolt József, celldömölki kötődésű művész porcelántárlata ezúttal Szombathelyen látható

Fotó: Szendi Péter

- Volt egy nagyon jó gipszes tanárom, s amikor az egyetemi diplomához közeledtünk és választani kellett, akkor őszintén fel kellett tennen magamban a kérdést, hogy mit szerettem itt a legjobban. Mert úgy gondoltam, hogy amihez a legnagyobb kötődésem van, az lesz a legnagyobb puttony, a legnagyobb erőforrásom a jövőben. S erre a válasz a magam számára az volt, hogy

szeretem fűrészelni a gipszet.

Egyedi porcelánkiöntési technikáiról ismert művész

Simon Zsolt József egy maga által kifejlesztett technikával és sajátos formavilággal dolgozik. Tárgyai a növényi és az állati lét határán egyensúlyozó vázszerű képződmények, maradványok, táguló, vagy gomolygó formában.

A kiállításmegnyitón a családtagok mellett részt vett Geszler Mária Kossuth-díjas keramikusművész, Söptei Józsefné, Celldömölk alpolgármestere és Horváth Soma, Szombathely alpolgármestere is. Utóbbi köszöntőjében kiemelte: - Szombathely városa büszke arra, hogy otthont ad a képzőművészet sokszínű és izgalmas formáinak. S a kerámia-, azon belül is a porcelánművészet az elmúlt években egyre markánsabb szerepet kap városunk kulturális életében - fogalmazott. Kitért arra is: Simon Zsolt József a többi között már Dániában, Szlovéniában, Finnországban, Észtorszában és Tajvanon is bemutatkozott kiállításaival.