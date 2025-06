Programajánló Vasból: Zanzibár koncert, veterán piknik és mazsorett fesztivál

KÖRMEND Június 11., szerda 19 óra – Körmendi Kulturális Központ Színházterem: Férjek slamasztikában.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Június 7., szombat - Dr. István Lajos körút 1 (Annunciáták Házának kertje): Gyermeknapi vigasságok a Magvető Tanodában. Tervezett program: 11.30-kor kapunyitás, regisztráció, zenés megnyitó. 12 órakor közös ebéd, fagyi party. 13 órától Kiss László atya, körmendi plébános bábelőadása, ugrálóvár, csillámtetoválás, kézműves sarok, szórakoztató, vidám ügyességi játékok, vetélkedők. 15 órakor hálaadó szentmise - Magvető Tanoda tanévzárója főcelebráns: Dr. Székely János megyés püspök. 16 órakor tombolasorsolás ajándékok átadása.

Június 7., szombat 10 óra – Mártírok tere: Ne lépj rá! - Belvárosi levendulaszüret. Az Agora és a Szombathelyi Belvárosért Egyesület közös szervezésében levendulaszüret lesz a Mártírok terén. A frissen vágott virágok felhasználásával 15 és18 óra között kézműves foglalkozások, játékok is várják a résztvevőket. A levendula szedéséből befolyt adományok az egyesület működését és a belváros további csinosítását segítik.

Június 11., szerda 18 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Kapcsolataink hálójában filmklub: Minden, ami fénynek tűnik francia-indiai-holland-luxemburgi-olasz filmdráma. A beszélgetést vezeti: Spiegler-Kutasi Nikoletta. Vendég: Bartos Eszter mentálhigiénés szakember, interdiszciplináris családtudományi szakember.

Június 12., csütörtök 16 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Fonográftól Spotify-ig interaktív előadás. Interaktív előadás a zenelejátszás és hangrögzítés történetéről Kiss Attila zeneműtárossal.

SÁRVÁR

Június 7., szombat – Nádasdy-vár parkja: 8. Veterán Piknik a várparkban. Idén is várják a veterán autók, motorok és kerékpárok szerelmeseit a Nádasdy-vár parkjába. 9-től 11 óráig a Sárvár Rádió műsorvezetőjével, Farkas Benivel lehet találkozni, aki bemutatja a legkülönlegesebb autócsodákat és beszélget a tulajdonosaikkal. 10 órakor nyitja meg a találkozót Kondora István polgármester. 15 órakor díjazzák a Veterán Piknik kedvenc autóját. Winkler Róbert újságíró is ott lesz a pikniken és ő is le adja szavazatát! A leglátványosabb rész a 16 órakor kezdődő felvonulás lesz, mely a Posta téren keresztül vezet, végig a Batthyány utcán, Esze Tamás utcán és a Vadkert körúton.

Június 7., szombat 15 óra – Nádasdy-vár: XIV. Sárvári Országos Mazsorett Fesztivál. Résztvevő együttesek: Hevesi Mazsorett Együttes, Kapuvári Mazsorett Együttes, Kiskőrösi Mazsorett Együttes, Komáromi Mazsorett Együttes, Sárvári Mazsorett Együttes.

KÖRMEND

Június 7., szombat 15 óra – Körmendi Kulturális Központ: Légy ott a kertben! Madárles a Vadászlakban Dankovics Róbert herpetológussal.

Június 7., szombat 16 óra – Körmendi Kulturális Központ: Kerttörténeti séta a Várkertben Móricz Péter történésszel, indulás a Vadászlaktól.

Június 8., vasárnap 18 óra – Szent Erzsébet plébániatemplom: Pünkösdölő a Béri Balogh Ádám Táncegyüttessel.

Június 12., csütörtök 17.30 óra – Sinkovits Imre Filmszíház: Ezüstkor Filmklub. Bridget Jones 4 – angol-amerikai romantikus vígjáték.

Június 12., csütörtök 17 óra – Batthyány-kastély: Ünnepi könyvhét. Pavetits Manó-Pintér György könyvének bemutatója.

ACSÁD Június 7., szombat 10 óra – Márk Rosarium: Georgina Rózsanap. Részletes program:

11 órakor Rózsakerti séta – a Márk Rosariumot bemutatja Pócs Margit Macu, a Márk-rózsa Barátok Egyesület elnöke; 12 órakor Házias, saját készítésű ételek, finomságok a rózsakert „Virág” büféjében; 13 órakor Kelbert Krisztina történész tart előadást „Virágmotívumok és jelentésmezejük a 19–20. század fordulójának képeslapkultúrájában a Vas vármegyei Mozsolits család hagyatékának tükrében” címmel; 14 órakor A Márk Rosariumot bemutató „Értéktárva” című kisfilmünk levetítése; 15 órakor Magyarics Piroska: „Segítő kezek – anyaságra vállalkozók számára” című könyvét mutatja be a szerző, aki gyakorló szülésznő és nagymama. Barki Katalin méhész előadása teszi teljessé ezt a programot. Lesz növényvásár és Kiskertész sarok is: a gyerekek különböző magvakat ültethetnek el, amit cserepestől haza is vihetnek, rajzolhatnak, társasjátékozhatnak.