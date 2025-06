A majdnem tökéletes boldogság receptjével indul a kőszegi szabadtéri szezon

"Zseniális az előadás. Humoros, szellemes, okos, magával ragadó, szerethető, szívben lüktető, játékos... Éppen mint Pokorny Lia maga" olvasható a Kőszegi Várszínház közösségi oldalán - és az ilyen invitálásnak nehéz volna ellenállni. Főleg, hogy így indul a kőszegi szabadtéri szezon.

Pokorny Liával indul a kőszegi szabadtéri szezon

Fotó: VN/Kőszegi Várszínház / Forrás: VN/Kőszegi Várszínház

Szabadtéri szezon - start június 8-án

"Kevés olyan magyar színésznő van, aki egymaga telt házat vonz, több száz embert két órán keresztül elvarázsol, az előadását pedig percekig tartó, álló ováció követi. De az is lehet, hogy csak egy ilyen színésznőnk van, Pokorny Lia. Legújabb önálló estjének címe: A majdnem tökéletes boldogság receptje. Nem énekel, nem táncol, nem monodrámát ad elő, csak és kizárólag a saját szövegét, Bársony Kriszta történetét." (Sümegi Noémi)

"Egy olyan fiktív történetet próbáltam kerekíteni, amelybe bele tudom tenni azokat a dolgokat, amelyekkel én magam is küzdöttem, és részben vagy egészben sikerült már őket megoldanom. Lehetnek olyan minták – hozhatunk ilyeneket a szüleinktől is –, amelyek miatt satuba érezzük magunkat, nem tudunk kiszabadulni, továbblépni, újra meg újra visszaköszönnek az életünkben, és ha nem nézünk velük szembe, mi is továbbadjuk őket. Nekem nagyon fontos az önismeret, nem akarom becsapni, megtéveszteni magamat, és ez az őszinteség kell ahhoz, hogy a legjobban működjek. Ezt mind érinti a „boldogság-darabom” is." (Pokorny Lia)

A majdnem tökéletes boldogság receptjét Pokorny Lia Vas megyében nálunk játssza először június 8-án. Ez lesz a Kőszegi Várszínház első szabadtéri előadása.