Pünkösdi fúvósvarázs Táplánszentkereszten – vastaps és közösségi élmény a hangversenyen

Színültig megtelt a táplánszentkereszti iskola sportcsarnoka vasárnap délután, ahol a Pünkösd jegyében adott koncertet a település büszkesége, a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar. A hangversenyre rengetegen voltak kíváncsiak, a nézők soraiban ott ült V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is, aki nem rejtette véka alá elismerését: mint fogalmazott, a koncert egyszerre volt ünnepi és szórakoztató, könnyed és emelkedett – és valódi közösségi élmény.

A táplánszentkereszti koncerten a közönség soraiban helyet foglalt V. Németh Zsolt is.

Fotó: Novák Roland

Koncertezett a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar

Az Apáczai Csere János Általános Iskola sportcsarnoka ezúttal koncertteremmé változott, a színpadon pedig Janászek Ferenc karnagy vezényletével sorra csendültek fel a klasszikus és könnyűzenei darabok – minden korosztálynak kínálva élményt.

A műsort Oscar Tschor lendületes San Carlo indulója nyitotta, amit Weiner Leó Rókatánca követett, majd Hidas Frigyes két tételes szvitje emelte tovább az ünnepi hangulatot.

A közönség hangos tapsban tört ki Ennio Morricone A profi című ikonikus filmzenéjénél, de szinte megmozdult a csarnok, amikor felcsendült Adele Skyfall-ja, majd jött a fergeteges Made by Hungaria és az örök sláger It's Raining Men.

A koncert végén Ronan Hardiman The Lord of the Dance című darabja zárta méltó módon az estét.

A hangverseny különlegességét növelte, hogy az iskola furulyás tanulói is színpadra léptek, Az est végén a taps hosszú percekig szólt – a zenekarnak, a karnagynak, a tanulóknak és mindazoknak, akik újra bebizonyították: egy kis település is tud nagyot szólni, ha összefog a közösség és a zene.

23 éves a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar

Janászek Ferenc karnagytól megtudtuk: 2002-ben született meg a fejében a gondolat, hogy fúvószenekart alapít. Annak idején hét fővel indultak el, azóta a dolog kinőtte magát, már közel ötven tagjuk van. Minden évben két nagy ünnepi koncertet adnak Táplánszentkereszten, az egyiket szilveszterkor, a második pedig a mostani pünkösdi alkalom volt - tudtuk meg. Természetesen más fellépéseik is vannak, de ez a két nagyobb ünnep a zenekar életében.