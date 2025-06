Vasparipa Játszópark: gyereknapi varázslatok és kertivonat-találkozó

A Vasparipa Játszópark a Ság hegy lábánál, közvetlenül a vulkánház szomszédságában minden alkalomból gyereknapot varázsol - hát még a gyereknap alkalmából!

Vasparipa Játszópark, gyereknapi program. Nagy Jonathan bűvész is fellépett.

Forrás: VN/Facebook

Vasparipa Játszópark - kicsiknek, nagyoknak

A szervezők rajzpályázatot is hirdettek a vonatok világához kapcsolódóan három korosztály számára, a díjazottakat együtt köszönthettem Nagy Zoltán és Söptei Józsefné alpolgármesterekkel, valamint Hencz Kornél tanácsnokkal. A rendezvény nemcsak a gyerekeknek, de a vasútmodellezés iránt érdeklődő felnőtteknek is maradandó élményt nyújtott, az ország más részeiből ideérkező kisvonatok tulajdonosaival szívesen beszélgettek az apukák, nagypapák is, hiszen az I. Vasi Kertivonat-találkozón több hazai kisvasútrajongó is bemutatkozott. Budapestről érkezett Schwarczkopf Gergely, aki akkumulátoros meghajtású Bzmot szerelvényét hozta el, míg Kisrákosról Sütő Zoltán és Sütő Gábor az egykori pankaszi téglagyár kisvasútját idéző MD40-es mozdonyt és vezérlőkocsit mutatták be. A keszthelyi Varga Dániel saját készítésű, C-50-es mozdonyra hajazó modelljét is sínre tették a látogatók nagy örömére. A kisvonatok a Vasparipa szerelvényével együtt fáradhatatlanul rótták a köröket, minden érdeklődő kipróbálhatta őket.