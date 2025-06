"Csak ami nincs, annak van bokra" - Vértesi Péter-emlékkiállítás a Berzsenyi-könyvtárban

Ha – belépve a könyvtár földszinti előadóterébe – balról jobbra haladunk, és érünk végül körbe a kiállításban, gyorsan az a benyomásunk támadhat, hogy színesedik a kép. Egyfelől mintha visszafelé múlna-folyna az idő: a korábbi alkotásoktól lépegetünk az időben hozzánk közelebbiek felé. Lebegés, Kiszakadás, Valakik-valahol; a Lebegés később a fehér, piros, kék Lebegők alakjában tér vissza – akár a csehovi három nővér vágyakozását is láthatjuk-érezhetjük benne. De mindenekelőtt Vértesi Péter különleges (álom)világát, a realitástól ellendülve.

Régmúlt idő. Vértesi Péter kiállításaa Berzsenyi-könyvtárban

Fotó: Cseh Gábor

Vértesi Péter világa

A képcímek is azt a jellegzetes Vértesi Péter-világot idézik, amelynek természetes létmódja az a pillanat, amikor „Földtől eloldja az eget / a hajnal”. És ha már József Attila és az Eszmélet: „Csak ami nincs, annak van bokra, / csak ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra.” A földtől való eloldozás mellett Vértesi Péter világához tartozik a rejtelem, a sejtés, az ablaknyitás más, ismeretlen világokba.

Dr. Baráthné Molnár Mónika, a BDK igazgatója mondott köszöntőt, a Vértesi-életművet Horváth Soma alpolgármester méltatta

Fotó: Cseh Gábor

Vértesi Péter (1938 – 2010) festő, grafikus budapesti Képzőművészeti Főiskolán diplomázott 1967-ben. Mesterei Kmetty János, Ék Sándor, Fónyi Géza, Barcsay Jenő. 1971-től 1975-ig az Életünk folyóirat képzőművészeti rovatszerkesztője. A Szombathelyi Képtár muzeológusa 1985-től. A hajdani Vasi Műhely kezdeményezője, alapítója az 1960-as évek végén – ebben a minőségében is a vasi képzőművészeti élet meghatározó alakja.

„A kérdésre, hogy mit lát először egy leendő képből, gondolkodás nélkül azt válaszolja: színeket. De nem volt ez mindig így, és mindjárt mutatja is: az Asztalt például még a rajz – a vonal – határozza meg. Azt mondja, elsősorban bátorságra volt szüksége ahhoz, hogy elszakadjon a kezdeti puritánságtól, majdnem szigorúságtól – és hagyja, hogy a vonalak-kontúrok helyett a színek vezessék. (...) És még valami: most már kizárólag echte Vértesi-képeket szeretne festeni. Hogy azok pontosan milyenek? Legyen elég annyi, hogy valaki rájuk néz, és csak annyit mond: Ja, ez egy Vértesi” – 2008-ban, amikor a 70. születésnapjára a hajdani szombathelyi Médium Galériában megrendezett kiállítása okán kérdeztük, az 1969-es Asztaltól indultunk el a Vértesi-árnyalatok felé, amelyekhez jellegzetes, huncut mosolya és szóhasználata is hozzátartozott. Hogy például sokáig biztos nem bírja „föstés” nélkül.