Hétrétország zenéi – Szabó Balázstól az Ivan and the Parazolig

A nyár egyik legszelídebb, legemberibb kulturális ünnepe Hétrétország, amely idén is megnyitja kapuit az Őrség színes falvaiban. A nyitott porták és szerek fesztiválja kilenc napon át kínál zenei, színházi, irodalmi és közösségi élményeket, miközben az erdők, mezők és régi porták különleges atmoszférája ad otthont a programoknak.

Hétrétország: figyelem, itt az idei dátum!

Fotó: Szendi Péter

Hétrétország visszavár – nyitott porták, színes programok az Őrség szívében

A Hétrétország programja idén is sokszínű és igényes: színpadra lép többek között az Ivan & The Parazol, Kollár-Klemencz László, Szabó Balázs, Másik János, Balla Gergő, Vecsei H. Miklós, Hrutka Róbert, Kardos-Horváth János, Szirtes Edina Mókus, Huzella Péter és Hegedűs Józsi is. A koncertek mellett különleges színházi előadások és irodalmi estek várják az érdeklődőket a PajtaSzínházban, az erdőben vagy épp egy mezőn, ahol a természet is részesévé válik az élménynek.

A Nyitott Porták kezdeményezése révén a látogatók bepillanthatnak az őrségi élet mindennapjaiba: helyi gazdák, kézművesek, alkotók nyitják meg udvaraikat és műhelyeiket.