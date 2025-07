Ragyogd be szívünk éjszakáját - Nagy László 100

Nem biztos, hogy ma ifjú (vagy idősebb) szívekben eleven él, de gyönyörű arcéle, szoborfeje megvan (mindig előttünk, bármikor); és ha meggondoljuk, egy bizonyos generáció kamaszkori idézetgyűjteményeiből vagy máshonnan, de sok verssora mindennapi szótárunk része, akarjuk vagy nem akarjuk. Anyanyelvünk dédelgetett fordulatai. Ki viszi át a Szerelmet? Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Szerelem emléke, viráglámpa. Tabáni tulipánfa, ragyogd be szívünk éjszakáját! Gyönyörűm, te segíts engem! Nagy László 100.

Nagy László 100 - kiállítás a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Középen a fotón a költő a szombathelyi főiskolán épp Benke Éva versmondását hallgatja: "A helyén van."

Fotó: Szendi Péter

Nagy László 100 - szól hozzánk?

„Talán azért érezzük ma úgy, hogy veszített fényéből a Nagy László-metafora, mert az nem más, mint a helyettesítést, a rejtett közlést, a szöveg mögötti s a szóközökben elrejtett utalásokat fölfejtő olvasást, az ezek megértését segítő jelrendszer, amely tipikusan a Kádár-rendszer olvasói igényeire reflektálva, ennek termékeként jött létre. Nála ugyanis nem a nyelvfilozófiai értelemben vett kimondhatatlanságról van szó – mint mondjuk Aranynál vagy Ottliknál –, hanem egy olyan mögöttes jelrendszer megteremtéséről és alkalmazásáról, amely az ábécé betűiből derivált jelcsoportokká képes átkódolni a mindennapi életet úgy, hogy a mögöttes tartalmakat, a célzásokat mindenki megértse, aki beszéli ezt a nyelvet” – írja Nagy László 100. születésnapjára Fűzfa Balázs irodalomtörténész (ÉS, 2025. július 11. Költő a törékeny időben). A kérdésre, hogy mit kezdjünk Nagy László költészetével a harmadik év­­ezred mindennapjaiban (és az irodalomtanításban), ugyancsak válaszol, bár a végére inkább marad a bizonytalanság – és valamiféle hit (a hitben).

Az is megvan Nagy Lászlótól (az interjú készítője Kormos István, a portréfilm rendezője Zolnay Pál), hogy: „Ha lesz emberi arcuk, csókolom őket.” Mármint a száz év múlva élőket (a beszélgetésnek is kerek évfordulója van, 1975-ben készült). És azt is üzeni Nagy László, hogy „ennyit tudtam tenni értük”.

Nagy László 1972-ben- Garas Kálmán felvételén - kötetbe is bekerült



„Nagy László portréját nézzük. Komoly-szép, szikár, tűnődő férfiarc. Biztos tudásról beszélnek a szemek: arról, hogy van létezés a látható mellett, van lehetőség szembe­fordulni a világban meglévő erkölcsi erózióval, van erkölcs és van tartás, ami átsegít a hétköznapokon, ami akár meg is javíthatja a hétköznapokat” – írja Bokányi Péter az „…itt álltál valaha” címmel a Savaria University Press kiadásában 2015-ben (pont tíz éve) megjelent esszé- és tanulmány­kötetében. Ez a szépség és tartás sugárzik a Berzsenyi Dániel Könyvtárban őrzött Nagy László-­dokumentumokból válogató születésnapi kiállítás minden darabjából. Átsugárzik az üvegtárlókon is.