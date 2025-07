Csak egy kis terápia - 5 színházi előadás, amit még elcsíphetünk a nyári szezonban

Spamalot - a Kvártélyházban

Forrás: VN/Kvártélyház

Mucsi Zoltán egy élete

3. Alsóörsön, a Kultkikötőben augusztus 2-án: Mucsi Zoltán a színen. Kiteszi elénk az életét. Lakatosnak tanult, de valójában focista szeretett volna lenni. Egy váratlan fordulattal segédszínész lett belőle a Szolnoki Szigligeti Színházban. Azt mondja, ekkor megette őt a színház: 15 évig szinte ki se lépett a falai közül. Az egysoros szerepekből küzdötte fel magát a főszerepekig. Hamarosan a „nagyvilág” is felfigyelt rá: Pestre került, ahol sorban jöttek a színház és film főszerepek. Megismerkedett Scherer Péterrel és beindult a legendás Kapa-Pepe páros. És azóta szinte megállás nélkül robog a pályán. Ezen az estén Mucsi Zoltán kiáll a nézők elé és elmeséli élete legfontosabb történeteit. Persze nem véresen komolyan, hanem olyan „Kapásan”. Az abonyi gyerekkortól a szolnoki hírlapkézbesítő állásig, a drámai szerepektől a villanyszerelő jelenetig, a Jancsó filmektől a Tóth Jánosig. Természetesen a magánéletéről, családjáról is mesél, hiszen nélkülük nem lenne teljes az élete. Vigyázat, veszélyesen vicces tartalom! Az előadás 2024-ben elnyerte a Kultkikötő közönségdíját és egészen biztosak vagyunk abban, hogy Szárszó után az alsóörsi közönségnél is elsöprő sikert arat majd. Szereplő: Mucsi Zoltán. Rendező-producer: Lévai Balázs. Játszóhely: KULTKIKÖTŐ – Amfiteátrum – Alsóörs (AMFI, Varázserdő u. 3.). Időpont: 2025. aug. 2. 20.30 (esőnap augusztus 3-a).

Mucsi Zoltán. Forrás: Thália Színház

A dzsungel könyve a Balatonnál

4. A keszthelyi Balaton Színház augusztus 5-én kínálja A dzsungel könyvét, a Pannon Várszínház előadását Vándorfi László rendezte. Az ajánló szerint: a Kipling-regény alapján készült rendkívül népszerű musical a dzsungelt, mint emberi társadalmunk tükörképét értelmezi. Ebben a valóságban az emberi tulajdonságokkal felruházott vadak létünk jobbik felét képviselik: kemények, de őszinték, a dzsungel-társadalom a természet áthághatatlan, szigorú törvényei szerint él. Az itt felnevelkedő Maugli megvívja nagy küzdelmeit, de az emberi társadalom számító, sokszor aljas erőivel szemben csaknem alulmarad. Ám egy, csak a homo sapiensre jellemző erő mégis visszahívja az emberek közösségébe: a szerelem. A darab megrázó fináléjában egy új emberpár, korunk Ádámja és Évája áll szemben a megváltásra váró világgal. Az izgalmas és szép jelenetek zenei világa megrázó, felemelő és sokszor ellenállhatatlan humorral teli. A dalok, a szövegek ironikus rétege fergeteges szövegpoénokkal, kiemelkedő zenei stílusparódiákkal valósul meg. A dzsungel könyve azon ritka produkciók egyike, mely mindenekelőtt az ifjúságnak szól, ám életmodell-jellege minden korosztály számára alapvető felismeréseket, élményeket, katarzist nyújt.