Becsületkasszás turkáló: nyitva van a celli Soltis-gardrób - bolhapiacot is terveznek

– A turkáló bevételét ifjúsági előadásaink megvalósítására fordítjuk – mondja érdeklődésünkre Lőrincz Katalin, a Soltis-színház munkatársa. Sokan megkérdezték azt is, hogy a színház fogad-e be ruhákat a becsületkasszás turkálóba. A rendelkezésre álló hely korlátozott – vagyis a naponta nyitva tartó turkáló ilyen módon nem tud bővülni –, de a színház erre is megtalálta a megoldást. Hogy másoknak is legyen lehetőségük „kipakolni”, közösségi kirakodást, bolhapiacot szerveznek a színház körül. Bárki bérelhet asztalt és kipakolhatja a megunt, kinőtt ruháit vagy más portékáit. Az esemény tervezett időpontja augusztus 30-a – a részletekről később.

Színházi turkáló a Koptik Odó utcában. Lőrincz Katalin a vállfák mögött

Fotó: Cseh Gábor

Turkáló: a Soltis-gardróbból válogathatunk

Addig is: „Turkálj stílusosan – a Soltis-gardróbból! Már június közepe óta nyitva vagyunk – és a turkáló még mindig vár! Becsületkasszás ruhavásár a Soltis Lajos Színházban, ahol: találsz egyedi darabokat a jelmeztárunkból, válogathatsz a társulat tagjai által felajánlott ruhákból, kiegészítőkből. Nézz be hozzánk – most is jönnek új darabok!”

Fotó: Cseh Gábor



Egy színházi jelmeztárnál nincs izgalmasabb. Persze, akadnak olyan jelmezek is, amelyek utcai viseletnek alkalmatlanok – de vannak bőven olyan holmik is, amelyeket akár mindennap fölvehetünk (nem látszik, hogy jelmezek). A jelmez különben is furcsa szerzet: még az is előfordulhat, hogy nem valaki mássá válik az ember, ha felölti, hanem így lesz önmaga.