A Grund visszaszámlál: irány a Karnevál

Augusztus 22-én este egy különleges banda szólítja meg a szombathelyieket a Fórum Színpadon. A Grund zenekar érkezik, és nem kér, hanem hív - a TikTokon.

Vaol.hu
Savaria Karnevál: A Grund - Vígszínházi Fiúzenekar TikTokon üzent a szombathelyi rajongóknak

Forrás: Facebook/A GRUND - Vígszínházi Fiúzenekar

A Grund. Így nevezik a Vígszínház fiúzenekarát, akik nemcsak a színpadon, de a TikTokon is tudják, hogyan kell megszólítani a közönséget. Wunderlich József, Fesztbaum Béla, Zoltán Áron és Ember Márk egy friss videóban üzentek Szombathelynek.

Forrás: Facebook/A GRUND - Vígszínházi Fiúzenekar

Savaria Karnevál: ha augusztus 22, akkor a Grund

Nem is kérdés, hogy a Savaria Karnevál egyik legjobban várt koncertje az övék. A Grund nem sima koncertet hoz, hanem életérzést – színházat, zenét, humort és érzelmet keverve. Aki látta őket valaha élőben, tudja, hogy ez nem csak egy zenekar, ez egy nagy közös sztori.

A Savaria Karnevál idén anyagilag karcsúbb lett: folkudvar és civil korzó nélkül zajlik, de a zenei kínálat így is combos. Jön Boban Markovic, a Besh o droM, Péterfy Bori, és persze a város kedvence, az Isis Big Band is. De ha valami igazán szokatlanra és szívből jövőre vágysz, a csütörtök esti Grund-koncertet ne hagyd ki.

És hogy mi lesz 21 órakor a Fórum Színpadnál? Hangos ének, közös refrének – meg az érzés, hogy egy estére újra gyerek vagy, aki hisz a barátságban, az összetartásban… meg abban, hogy a Grund mindenkié.

Szóval: ott leszel?

@savariakarneval 💌Üzenet a fiúktól! #savaria #szombathely #savariakarneval #festival #hungary #visithungary #magyar #fesztival ♬ eredeti hang - savariakarneval

 

