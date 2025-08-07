2 órája
A Grund visszaszámlál: irány a Karnevál
Augusztus 22-én este egy különleges banda szólítja meg a szombathelyieket a Fórum Színpadon. A Grund zenekar érkezik, és nem kér, hanem hív - a TikTokon.
Savaria Karnevál: A Grund - Vígszínházi Fiúzenekar TikTokon üzent a szombathelyi rajongóknak
Forrás: Facebook/A GRUND - Vígszínházi Fiúzenekar
A Grund. Így nevezik a Vígszínház fiúzenekarát, akik nemcsak a színpadon, de a TikTokon is tudják, hogyan kell megszólítani a közönséget. Wunderlich József, Fesztbaum Béla, Zoltán Áron és Ember Márk egy friss videóban üzentek Szombathelynek.
Savaria Karnevál: ha augusztus 22, akkor a Grund
Nem is kérdés, hogy a Savaria Karnevál egyik legjobban várt koncertje az övék. A Grund nem sima koncertet hoz, hanem életérzést – színházat, zenét, humort és érzelmet keverve. Aki látta őket valaha élőben, tudja, hogy ez nem csak egy zenekar, ez egy nagy közös sztori.
A Savaria Karnevál idén anyagilag karcsúbb lett: folkudvar és civil korzó nélkül zajlik, de a zenei kínálat így is combos. Jön Boban Markovic, a Besh o droM, Péterfy Bori, és persze a város kedvence, az Isis Big Band is. De ha valami igazán szokatlanra és szívből jövőre vágysz, a csütörtök esti Grund-koncertet ne hagyd ki.
És hogy mi lesz 21 órakor a Fórum Színpadnál? Hangos ének, közös refrének – meg az érzés, hogy egy estére újra gyerek vagy, aki hisz a barátságban, az összetartásban… meg abban, hogy a Grund mindenkié.
Szóval: ott leszel?