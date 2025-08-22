augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Savaria Karnevál 2025

2 órája

A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karnevál első estéjén - fotók

Címkék#tűzijáték#Savaria Karnevál#Sebastian Hamilton

Csütörtökön este elvonultak a felhők, és sikerült megtartani a tüzes játékokat a Történelmi témaparkban. A Karnevál nyitónapjának estéje látványosan indult.

Vaol.hu
A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karnevál első estéjén - fotók

Forrás: Kóbor Szonja

Sebastian Hamilton - és útitársai - kalandos utazásait mutatta be a mozgalmas, színes történet. Tűz és víz, szirének és bennszülöttek találkoztak egymással az előadás során, remek koreográfia alapján. A lángnyelvek, pazar fények és a záró tűzijáték méltán vívta ki a teltházas nézőközönség csodálatát.

A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karneválon

Fotók: Kóbor Szonja

 

Savaria Karnevál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu