Savaria Karnevál 2025
2 órája
A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karnevál első estéjén - fotók
Csütörtökön este elvonultak a felhők, és sikerült megtartani a tüzes játékokat a Történelmi témaparkban. A Karnevál nyitónapjának estéje látványosan indult.
Forrás: Kóbor Szonja
Sebastian Hamilton - és útitársai - kalandos utazásait mutatta be a mozgalmas, színes történet. Tűz és víz, szirének és bennszülöttek találkoztak egymással az előadás során, remek koreográfia alapján. A lángnyelvek, pazar fények és a záró tűzijáték méltán vívta ki a teltházas nézőközönség csodálatát.
A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria KarneválonFotók: Kóbor Szonja
2 órája
Savaria karnevál: sok-sok képet hoztunk a Szombathelyi Szimfonikusok nyitókoncertjéről
