Indulhat a tanév

1 órája

Ádám Jenő AMI: celli ráhangolódók dottóval és trombitával

Címkék#dottózás#Ráhangolódó#hangszer#drámapedagógia

Az első alkalom jól sikerült. Erre való tekintettel a Celldömölki Ádám Jenő Zenei AMI az idén is megrendezte augusztus utolsó hetében a Ráhangolódót.

Vaol.hu

Így aztán garantáltan jókedvűen, feltöltődve nézhetnek a növendékek – és tanáraik – a tanévkezdés elébe. Hiszen ez a Ráhangolódó lényege: a tanév előkészítése. Az Ádám Jenő AMI - a celli zeneiskola - így indít.

Ádám Jenő AMI
Ádám Jenő AMI - műsort adtak a ráhangolódók. Fotó: Giczi Sándor

Ádám Jenő AMI - zene számháborúval és dottózással

A négynapos Ráhangolódó ezúttal is a Gregorich – Kovács házaspár vezetésével zajlott. Gregorich Zsófia és Kovács Róbert külön-külön is nagy adag kreativitással, derűvel bír, együtt pedig csodákra képesek. A  Ráhangolódón a művészeti iskola minden művészeti ágamegjelent, megszólaltak a  billentyűs, a vonós, a fa- és rézfúvós hangszerek, sőt: a művészeti iskola repertoárjában szintén megtalálható színjátszást sem hagyták ki a programból. A négy nap alatt sok élményben volt részük a gyerekeknek: kézműves hangszerek, álarcok készültek, zenei, ritmikai és drámapedagógia tárházából való játékokakat játszottak, számháborúztak a ligetben, fociztak, tollasoztak, habteniszeztek a  zeneiskola udvarán. Volt filmnézés, zenés dottózás – trombitaszóval és énekhanggal töltötték meg Celldömölk utcáit. 

Zárás műsorral. Jobbra Kovács Róbert
Fotó: Giczi Sándor


Zárásképpen pedig műsort adtak a „ráhangolódók”:  vers, próza, ritmusjáték, ének és zenekar is megszólalt. Ahogy Gregorich Zsófi összefoglalta: „Ki ott volt, látta, ki nem, bánhatja...” 

Fotó: Giczi Sándor

 

